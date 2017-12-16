NBA》巴頓扮板凳暴徒 金塊主場延長賽力退鵜鶘（影音）

Ma$e did it to 'em. pic.twitter.com/MmJr4zowC0 — Denver Nuggets （@nuggets） 2017年12月16日

〔體育中心／綜合報導〕金塊今在主場迎戰鵜鶘，當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）傷癒首度回歸，金塊於第四節克服雙位數落後延長戰局，巴頓（Will Barton）扮演板凳暴徒於延長賽4投全進包辦11分，率金塊於延長加賽以117：111擊敗鵜鶘。

鵜鶘球星A.戴維斯（Anthony Davis）首節獨拿14分6籃板還送出2阻攻，助鵜鶘迅速取得雙位數領先，次節A.戴維斯手感退燒、但半場打完鵜鶘仍以58：46掌握領先優勢。易籃後金塊積極追分但始終無法縮小比分差，三節打完仍落後鵜鶘10分續居下風。

決勝節鵜鶘出手猛打鐵，被對手一路狂追逐漸縮小比分，包括倒數最後1分鐘連追6分猛攻，金塊外線嘗試屢屢破網，大普朗利（Mason Plumlee）連續灌籃得手逆轉超前，鵜鶘雙塔A.戴維斯和卡森斯（DeMarcus Cousins）挺身而出緊咬比數。

A.戴維斯力搏44分鐘，貢獻28分12籃板5阻攻（美聯社）

卡森斯在最後倒數30秒完成3分打取得2分超前，最後18秒金塊大普朗利再度灌籃追平，鵜鶘喊暫停組織最後一擊，生涯首先發的金塊克雷格（Torrey Craig）送出關鍵阻攻，雙方104：104平手進入延長賽。

延長賽鵜鶘讓先發控衛朗度（Rajon Rondo）回到場上，不到30秒就傳出助攻讓A.戴維斯灌籃得分，替補出發的金塊巴頓隨後扮演板凳暴徒，延長賽首次出手就投進三分球，隨後跳投、爆扣、外線嘗試全得手，包辦球隊4分鐘內的所有得分，鵜鶘僅A.戴維斯拿6分、卡森斯罰進1分，不敵金塊巴頓11分猛攻，拱手讓出勝利。

A.戴維斯此役力搏44分鐘，貢獻28分12籃板5阻攻，卡森斯上場33分鐘轟下全場最高29分，另有4籃板4助攻，J.哈勒戴（Jrue Holiday）打43分鐘，締造25分8籃板6助攻3抄截。金塊先發後衛G.哈里斯（Gary Harris）攻下全隊最高21分送出5助攻，板凳出發的巴頓攻下19分，其中11分集中在延長賽成為致勝功臣。

巴頓扮演板凳暴徒，助金塊延長賽奪勝。（美聯社）

巴頓延長賽獨拿11分。（美聯社）