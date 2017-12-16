傳奇公益賽》等他盜完壘再出棒 葛雷諾懷念與林易增的雙箭頭

前兄弟象「雙箭頭」林易增（左）與葛雷諾（右）。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕葛雷諾今天出席職棒傳奇球星公益賽拍照會，與當年在兄弟象合組「雙箭頭」的林易增重逢，他表示，林易增是他印象最深刻的中職球員，當年他的打擊策略很簡單，等林易增盜完壘再出棒就好。

葛雷諾指出，當年林易增是第1棒，他打第2棒其實很輕鬆，「不只是對手，連球迷都知道，他上壘就要盜壘，這不是秘密，大家都也想看，我只要等他盜上二壘再出棒就好，如果他還盜上三壘，我打滾地球就能得分」。

葛雷諾表示，林易增很會盜壘，他常要執行戰術，彼此常要溝通所以很熟，「就算我出局，後面還有第3棒李居明、第4棒路易士，只要他上壘，我們第1局很容易得分」。

葛雷諾1993年才加入象隊，不知道林易增在1991年季後被味全龍交易過來，看到林易增穿龍隊球衣非常納悶，直問「為什麼我們的球衣不一樣？」，得知緣由後笑說「明天叫他來打我們這隊，我們再一起打第1、2棒」。

葛雷諾表示，當教練後常要餵球給打者打，投球的感覺還在，但眼力與腿力已經大不如前，「手腳只是看起來一樣，其實已經完全不一樣，明天我只希望能碰到球就好」，看到林易增積極熱身，不忘提醒大家「他可能會盜壘喔！」。

前兄弟象「雙箭頭」林易增（左）與葛雷諾（右）。（記者徐正揚攝）

林易增相隔26年後再次穿上味全龍球衣。（記者徐正揚攝）