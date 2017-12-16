LOL》YO教練談再接兵符 非韓選手都由他親自欽點

「YO教練」范植威接下Team Afro兵符。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》LMS賽區華義SPIDER日前保住2018年春季賽資格後，卻傳出「不玩了」，教練「YO」范植威也在個人社群頁面寫下「心裡明白這次是沒有收假的」，讓粉絲心碎。隨著昨（15）日LMS新隊伍Team Afro正式亮相，時隔三個月，「YOMMA」又再度出現在鏡頭面前，接受《自由電競》等媒體採訪，一談轉折歷程。

LMS新戰隊Team Afro亮相，接替華義明年春季賽資格。（記者陳耀宗攝）

LMS賽區中後段班華義SPIDER因戰績起伏不定，多次在聯賽居於末位，得打升降賽保住資格，2017年夏季賽結束後，華義SPIDER雖然在YO教練的帶領下，再度「守門」成功，只是這次華義似乎鐵了心不玩了，還向Riot開嗆，要求討論「分潤」問題。

儘管目前尚不知兩方討論情況，不過隨著新戰隊Team Afro亮相，也代表華義SPIDER正式走入歷史，曾在個人Instagram寫下：「今早一起床，宿舍就剩我一個了，跟平常放假很像，不過自己心裡明白這次是沒有收假的，結果還是這麼痛苦，沒有改變，只希望這些痛苦終究會有價值」的YO教練再度重拾兵符，接掌新戰隊教練一職。

談到從華義結束後，為何選擇繼續擔任教練，范植威坦言，其實他與華義結束後，的確不想當教練了，原因在於心態上的疲倦感與不斷經歷隊伍的分分合合，想去做點別的事，後來新戰隊老闆本人有主動聯繫，但他也只回應想休息一陣子。

「過了一兩個月後，我忘記是因為什麼原因，突然重拾熱情。」范植威說，老闆給予他很大的資源與權力去組織一支他想要的隊伍，「基本上我只要說這個是我一定想要的，老闆都會答應我、盡量配合我」，加上他自己熱情回歸，還是決定接掌新戰隊兵符。

范植威表示，新戰隊只要是非韓成員幾乎都是他找的，韓援則是由總經理崔宰源推薦、提供很多南韓自由選手給他進行測試，「我自己做簡單的測試或觀察，可能他提供我20個名單，我選出其中兩個最好、最優秀、最適合我們的」。

至於台港韓選手如何進行溝通？范植威坦言，起初遇到很多困難，兩位韓援都是首次加入職業戰隊，中路選手Mareritt來自南韓次級聯賽的Raising Star Gaming、AD選手Dalka則是三級聯賽，打個人訓練跟團隊比賽不同、需要講的話也不太一樣，但經過磨合後，選手已經漸漸摸索彼此的語言，溝通部分近乎解決。

談到明年目標，范植威認為，最近團練狀況還不錯，進步速度比他想像多快很多，希望春季賽就能拿到季後賽成績，這是給選手跟公司的目標與交代，「我自己是一個很簡單的個性，只希望每天都要比每天更好，你每場比賽都要贏下來，不用去管到底第幾名」。

范植威認為所有選手都很有潛力。（記者陳耀宗攝）