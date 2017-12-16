HBL》羅培儀全隊最高14分 普門力克金甌收下二連勝

〔體育中心／綜合報導〕106學年度高中籃球聯賽預賽，女子組今進入第二天賽程，昨日首戰就開胡的普門中學今乘勝追擊，先發三人得分上雙、羅培儀獲全隊最多14分，率普門以63：59力克金甌女中，收下預賽二連勝。

普門首節僅拿7分被金甌搶得先機，次節普門回神追分回敬單節26：8猛攻，上半場打完以33：22取得雙位數領先，易籃後雙方互不相讓，三節打完普門仍以47：37掌握十分領先。第四節金甌火力升溫持續追分，但普門羅培儀挺身而出跳投得手，助普門挺住壓力以63：59守成收下預賽二連勝。

普門昨以67：54擊敗北市陽明首戰告捷，今對上金甌延續奪勝氣勢，羅培儀上場近30分鐘，儘管全場15投4中手感欠佳，但投進2顆三分球攻下全隊最高14分，另有3籃板2助攻，雖發生6次失誤但成功演出6次抄截得手。同為先發的梁瑜玲獲次高12分、洪萱珈11分，陳芷英貢獻7分11籃板5抄截。

昨役大輸淡水商工33分的金甌今重振旗鼓，廖瑋晴上場近39分鐘，轟下20分18籃板皆為全場最高，防守更演出5抄截6阻攻的亮眼表現，游育勤繳14分13籃板雙十成績單外帶5抄截，吳念慈拿11分4助攻3抄截，江明娟獲8分11籃板，可惜末節追分不及無力回天，苦吞預賽二連敗。

普門中學洪萱珈全場攻下１１分。（記者黃志源攝）

普門中學與金甌女中雙方爭籃板球。（記者黃志源攝）

普門中學與金甌女中雙方爭籃板球。（記者黃志源攝）

普門中學洪萱珈全場攻下１１分。（記者黃志源攝）

普門中學羅培儀全場攻下１４分。（記者黃志源攝）

普門中學梁瑜玲全場攻下１２分。（記者黃志源攝）

金甌女中廖瑋晴雖然個人攻得20分，但仍無力助球隊獲勝。（記者黃志源攝）

金甌女中廖瑋晴雖然個人攻得20分，但仍無力助球隊獲勝。（記者黃志源攝）