中職》林仲秋覺得大王像羅敏卿 「留在台灣有點可惜」

前中職全壘打王林仲秋（左）與職棒元年三商虎總教練林信彰。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕前中職全壘打王林仲秋長期擔任基層棒球教練，也持續關心中職比賽，他認為，王柏融的打擊型態很像當年的羅敏卿，連兩季有4成打擊率仍留在台灣有點可惜。

林仲秋指出，王柏融剛進中職時他是球評，覺得王柏融的球感、選球、手腕柔軟度都很好，出棒速度也快，但不輕易出棒，大概只用80-90％的力量揮擊，跟當年的羅敏卿有點像。

「他們兩人都是手腕很軟，出棒速度很快，好的打者出棒一定要快，第1年看王柏融，就知道他會打得很好」他說。

林仲秋曾去日本打過社會人球隊，以王柏融的實力，留在台灣有點可惜，只是浪費時間，如果去打日職，應該有單季15發全壘打、打擊率3成10或3成20的成績。

林仲秋表示，中職比賽其實很好看，主因是第一批自職棒退下來的球員，到基層當教練後有銜接上來，但中職球隊還是太少，很多好選手很快就被釋出，這點非常很可惜。

「再增加2隊或4隊，應該還綽綽有餘，之前我有幫忙遊說麗寶集團，可惜最後沒有結果」他說。

林仲秋強調，基層棒球選手都把職棒當目標，也會學習職棒球員的行為，但有時是反效果，「現在很多職棒球員喜歡刺青，年輕人跟著有樣學樣，讓基層教練很難教」。

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）