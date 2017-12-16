冬盟》中職聯隊不敵韓聯 明天只能打季軍賽

中職聯隊先發投手黃子鵬投6局被敲5安，另有7K、3保送，失2分都是非責失，承擔敗投。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天冬盟午場四強賽，由例行賽分居第2、3名的中職連隊對戰韓職聯隊，最終韓職聯隊以6:2勝出，闖進明晚的冠軍戰，中職聯隊只能打明天午場的季軍戰。

韓職聯隊第5棒洪成昊單場4支2，打下1分打點。（記者羅志朋攝）

冬盟例行賽中職聯隊最後9場都不敗，戰績11勝6敗1和名列第二，今天無法延續氣勢一舉奪勝，無緣冠軍戰，中職聯隊總教練林振賢說，「球賽有時候就是這樣，沒辦法每一場都那麼順利，輸球很可惜。」

總結這一次帶兵，林振賢表示，冬盟是另一種形式的國際賽，高張力比賽打久了，習慣成自然，透過比賽歷練，過程中對選手都有幫助，相信他們可以從中找出問題並有所收穫，未來這一批球員或許是國家隊主力也說不一定。

此役韓職聯隊先發投手是側投的朴峻杓，投6.1局被敲4安，失1分拿下勝投，林振賢認為，朴峻杓利用快、慢速差做搭配，中職聯隊打者掌握得不是那麼好。

韓職聯隊先發投手朴峻杓投6.1局被敲4安，失1分拿下勝投。（記者羅志朋攝）

中職聯隊先發投手同為側投的黃子鵬，他投6局被敲5安，另有7K、3保送，失2分都是非責失，承擔敗投。黃子鵬盛讚25歲的朴峻杓經驗很好，懂得擾亂打者節奏，投球感覺很輕鬆，不會浪費太多投球數。

冬盟黃子鵬出賽4場都是先發，戰績2勝1敗、防禦率1.08，表現亮眼。談到此次征戰冬盟最大收穫，黃子鵬表示，以前不敢勇於和打者對決，冬盟他積極攻擊好球帶，不再只是投給對方打，這是好的開始，透過比賽也能了解哪些地方該注意。

中職聯隊先發投手黃子鵬投6局被敲5安，另有7K、3保送，失2分都是非責失，承擔敗投。（記者羅志朋攝）

這一戰韓職聯隊跑者狂盜壘，不過單場發動4次盜壘都遭先發捕手廖健富傳球阻殺。廖健富說，來冬盟之前就有特別加強蹲捕守備和阻殺，比賽中也觀察到外隊捕手基本動作和積極度，希望能多學習。

廖健富認為，來冬盟就當國際賽在打，與外隊選手交手並從他們身上學習東西，比賽強度和中職一軍差不多。