火箭迎戰公鹿拚13連勝 今日賽事預告與轉播

火箭哈登。（美聯社）

早安，自由體育為您獻上精采賽事！

今天NBA共有三場轉播，昨天擊敗馬刺搶下12連勝的火箭將在字加主場迎戰東部排名第4的公鹿，「字母哥」亞德托昆波是否能守住「大鬍子」哈登的攻勢？接下來由東部龍頭塞爾提克作客灰熊，以及雷霆踢館紐約，三巨頭組成「CPR」連線將與尼克一哥波辛傑斯一決高下。

台灣最新職籃球隊寶島夢想家將進行在主場的第二天賽事，昨天在彰化體育館盛大展開開幕戰，雖然遭菲律賓火焰慘電，但今天下午將再接再厲，迎戰香港東方龍獅，大家一起替台灣職籃新生力軍加油！

棒球方面，冬季聯盟進行到決賽階段，中午由中職聯隊與日本社會人爭奪季軍，中職派出目前1敗的洪心騏率先登板，日本社會人則由防禦率僅1.96岡野祐一郎掛帥先發。傍晚六點上演冠亞爭霸戰，由日職東軍與韓職聯隊一較高下。

NBA

09：00 公鹿 VS. 火箭 緯來體育

10：00 塞爾提克 VS. 灰熊 愛爾達體育1台

11：30 雷霆 VS. 尼克 緯來體育（D-LIVE）

東南亞職籃

15：00 台灣寶島夢想家 VS. 香港東方（彰化體育館）

轉播：愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS、東森超視

冬季聯盟

12：00 季軍戰 中職聯隊 VS. 日本社會人

18：00 冠軍戰 日職東軍 VS. 韓職聯隊

轉播：ELEVEN SPORTS

SBL

17：00 富邦 VS. 璞園

19：00 達欣 VS. 金酒

場地：和平籃球館

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台