冬盟》吳東融挨砸斷牙 柳承安連忙向林振賢說抱歉

韓職聯隊投手李承玹對打者吳東融投出臉部觸身球，吳東融當場血流如注退場。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕因為陣中投手李承玹，不慎對打者吳東融投出臉部觸身球，賽後韓職聯隊柳承安連忙跑到對方休息室，關心吳東融狀況，並向中職聯隊總教練林振賢說聲抱歉。

還原比賽現場，今天中午冬盟中職聯隊對韓職聯隊四強賽，8局下中職聯隊進攻，一出局二三壘有人情況下，韓職聯隊換下投手南潤成，推出李承玹登板救火，面對首名打者吳東融，李承玹投第2球（138公里速球）就砸在吳東融臉上，當場血流如注緊急退場，隨後送醫檢查。林振賢表示，吳東融斷了一顆牙，可能要縫合。

接著李承玹讓王威晨擊出高飛犧牲打，打回1分，比數形成2:6中職聯隊落後，梁家榮敲出外野飛球遭接殺，結束這個半局攻勢，9局下反攻無力，最終就以2:6落敗，無緣闖進冠軍戰。

賽後柳承安跑到中職聯隊休息室，了解吳東融傷勢狀況，並向林振賢道歉，林振賢直說無大礙，隨後又對柳承安說，「不要講說台灣棒球10年沒進步嘛，這樣不太好。」柳承安微笑以對，兩人握手相談甚歡。

今天賽後韓職聯隊總教練柳承安（左二），連忙向中職聯隊總教練林振賢（右）說抱歉，兩人握手交談。（記者羅志朋攝）

韓職聯隊總教練柳承安。（記者羅志朋攝）