SBL Live》 台銀三人得分上雙 20分領先金酒

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 台銀 25 23 48 金酒 26 14 40

第三節

下半場由台銀陳順詳率先射進三分球，維持領先優勢，下半場幾波攻勢金酒失誤連連，台銀趁勝追擊，張博勝一次拋投將比數拉開至10分差。陳侑昫在三分線找到空檔並成功得分，助台銀拿下20分領先。拉莫斯雖然利用身材優勢數次在籃下展開進攻，但命中率低迷。



賈西亞、拉莫斯在禁區交手。（記者黃耀徵攝）

台銀龍弘元。（記者黃耀徵攝）

第二節

張文平延續手感，投進此役第3顆三分球，之後台銀陳順詳直闖禁區拋投拿下分數，台銀漸漸找回手感，賈西亞上演拖車雙手爆扣，打出一波11：0進攻再度要回領先。拉莫斯在禁區要到犯規後因為罰球時間過長違例。

台銀龍弘元連續拿下4分，整場比賽5投全中，不過拉莫斯在禁區利用身材優勢有多次成功防守，一度止血，不過台銀賈西亞在最後一波攻勢中射進中距離兩分球，再度拉到8分領先。

賈西亞直闖禁區挑戰拉莫斯。（記者黃耀徵攝）

賈西亞雙手爆扣。（記者黃耀徵攝）

第一節

開賽台銀率先打出一波9：2攻勢，蘇逸晉也回敬一次轉身後仰投籃，不過台銀砲火沒停，張博勝接著射進三分彈持續領先。之後金酒改變防守陣型成功止血，並靠著張文平兩記三分球帶出一波15：0超前比數。



台銀陷入得分荒，全對手感冰冷，金酒洋將拉莫斯再適時拋投得分，接著打出19：0攻勢，之後台銀賈西亞終於開張，成功挑戰禁區拿下分數並要到犯規。台銀呂宗霖在首節結束之前射進壓哨三分球將比數追至一分差。

台銀賈西亞。（記者黃耀徵攝）

拉莫斯反手勾射。（記者黃耀徵攝）

賽前戰績

台灣銀行：2勝4敗，排名第6

金門酒廠：2勝2敗，排名第4