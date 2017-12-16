MLB》怪力男被交易到洋基 陳偉殷不擔心

陳偉殷出席台酒活動。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕面對最強的後盾史坦頓被交易到洋基，「台灣殷雄」陳偉殷今天出席台酒活動時，首次回應是否擔心明年馬林魚的戰力，他表示，「球隊有球隊的方針，自己就做好本分，不會擔心太多。」

在前洋基隊長基特接掌馬林魚經營團隊後，他將史坦頓、歐蘇納等主力紛紛交易出去的作風，受到不少批評。馬林魚在季後的大整頓，也讓外界對於明年戰力感到不樂觀。

對此殷仔認為，「和史坦頓、歐蘇納這兩年在一起，也建立一些情感，只是說球團有球隊的方針，球員只能做好自己的本分。殷仔也相信其他後面的隊友，永遠都會幫助投手很多，他個人倒不會擔心，只希望自己的表現能夠慢慢漸入佳境、越來越好。

殷仔在10月中旬返台後出席不少活動，今天則是出席台酒「玉山高梁品牌活動」擔任一日店長，但對於自主訓練，他一直有在做，只是尚未進入傳接球階段。

殷仔表示，「現在就是慢慢增強重訓，球團也希望我能多休息，可能到12月底、1月初才會開始傳接球。」不過殷仔對於本季困擾他的手肘傷勢，倒是並不擔心，表示目前已測試過一些動作，都沒有太大問題，相信也不會影響到明年春訓。

陳偉殷出席活動。（記者倪婉君攝）

寒流來襲，陳偉殷擔任品牌餐酒一日店長，也讓球迷喝到他特調的高梁酒。（記者倪婉君攝）

陳偉殷出席台酒「玉山高梁品牌日活動」。（記者倪婉君攝）

陳偉殷。（記者倪婉君攝）

陳偉殷。（記者倪婉君攝）

陳偉殷。（記者倪婉君攝）