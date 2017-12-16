HBL》王玥媞初生之犢不畏虎 21分助淡商逆轉滬江

淡水商工王玥媞快攻上籃。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕HBL女子組預賽今持續於高雄中學體育館開打，稍早由滬江高中對上淡水商工兩強相碰，在前三節一路落後的淡商，靠著高一菜鳥王玥媞砍下全場最高21分，在第四節單節豪取25分，77：68逆轉擊敗滬江。

滬江高中與淡水商工雙方孚搶籃板球。（記者黃志源攝）

比賽一開始，滬江就靠著蘇嘉嫻、許玟瑄攜手搶分，在上半場結束就以37：29領先淡商。易籃後，淡商射手開始積極追分，在第三節結束時將兩隊比分縮小到僅勝5分差，到了最後一節，淡商更是得分大爆發，趁著滬江命中率下滑，單節就豪取25分，反觀氣力放盡的滬江在末節僅拿下11分，最終遭到逆轉以68：77不敵淡商。

滬江高中蘇嘉嫻3分線外襲擊投籃。（記者黃志源攝）

滬江高中許玟瑄欲上籃，對手打手犯規。（記者黃志源攝）

此役淡水商工5人得分上雙，其中高一小菜鳥王玥媞以21分4籃板表現超搶眼，溫心岑、鄭棋晏都繳出「雙十」得好成績，劉采潔三分球3投中2也有13分進帳，替補上場的高一後衛葉欣宜也拿下12分。

淡水商工劉采潔快攻上籃。（記者黃志源攝）

淡水商工溫心岑。（記者黃志源攝）

淡水商工王玥媞底線傳球助攻。（記者黃志源攝）

滬江高中則由蘇嘉嫻19分5籃板3助攻3抄截拿下全隊最高分，許玟瑄也有11分6籃板的表現。

滬江高中蘇嘉嫻快攻上籃。（記者黃志源攝）