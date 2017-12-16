ABL》起飛！東南亞職籃台灣主場開賽 魏明谷這樣開球啦！

縣長魏明谷在啦拉隊和兩支球隊球員的簇擁下進行開球。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕加油！夢想起飛！東南亞職業籃球聯賽寶島夢想家隊台灣主場比賽，今天在彰化縣立體育館舉辦，大批熱情民眾到場為彰化這支新成軍的籃球隊伍加油打氣，擔任夢想家球隊領隊的立法院副院長蔡其昌，以及為球隊出錢出力的彰化議長謝典霖，還有大力推動籃球運動的彰化縣長魏明谷等人行動力挺，加油聲喊得震天價響，球員受到英雄式列隊歡迎，士氣高昂。

眾人協助把大汽球抬上縣長魏明谷頭頂。（記者張聰秋攝）

蔡其昌表示，因為有寶島夢想家團隊的努力，才能打造職籃打主場的夢想，夢想已經啟動了，需要大家一起築夢踏實、一起來為球隊加油打氣，他記得，在越南比賽的第3場，打到第3節仍落後15分，結果急起直追，最後逆轉勝，這就是夢想家的精神，希望今天能展現夢想家的實力，大家一起加油。

現場人山人海，魏明谷應邀開球，主辦單位特別準備一個像熱氣球般的大汽球，讓魏明谷開球，球被拋上高中瞬間，現場歡聲雷動，魏明谷被民眾熱情感動，他歡迎大家來到寶島夢想家彰化的主場，一起來為推動職籃付出心力。

魏明谷說，這場國際賽事，寶島夢想家是台灣唯一參與的球隊，縣府團隊很高興能與寶島夢想家建立更緊密的合作夥伴關係，共同推展籃球運動，讓彰化縣成為一個運動大縣。

議長謝典霖說，很久沒有職業球隊在彰化球館比賽，今天是彰化主場，他在休息室跟球員寒暄，球員們都相當雀躍、興奮，相對也很緊張，因為這是他們第1場主場球賽，每支球隊下場比賽5人，所有觀眾都當球隊第6人，多1人團結力量大，相信主場優勢能夠在球員的身上發揮得淋漓盡致。

謝典霖邀集在場民眾都當球隊第6人，大家共同為球隊吶喊加油，幫助球員留住這場勝利，也希望未來有更多頂級的賽事來到彰化辦理，讓大家看到彰化的美、中部的美。

寶島夢想家董事長張承中的爸爸張世良也到場為球隊加油打氣，他坐在觀眾席舉臂吶喊加油！加油，眼睛跟著夢想家球員跑來跑去打轉，球員要投籃那一刻，心情緊張無比。

擔任夢想家球隊領隊的立法院副院長蔡其昌（前排中）現身球場為台灣寶島夢想家球隊主場競賽加油打氣。（記者張聰秋攝）

民眾更是熱情十足，時而站起時而坐下，一場球賽4節競賽，民眾心情隨著分數起伏，不少民眾說，現場看球賽，精彩又刺激，比看電視轉播更有臨場感。

球隊廝殺激烈。（記者張聰秋攝）

寶島夢想家一共有10場彰化主場賽事，賽事日期分別是今天和明天，接下來就是明年1月6日至7日、1月27日至28日、2月24日至25日、3月17日至18日。

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