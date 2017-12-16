鬥陣特攻》BaconJack單挑賽強壓zappis 閃電狼晉級四強

[1]儘管擊敗對手，但閃電狼仍對於zappis的老練感到印象深刻。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《鬥陣特攻》英雄大亂鬥明星表演賽今（16）日進入第二日賽程，八強賽最後一組對決由閃電狼對上芬蘭國手zappis率領的Team Zappis，雙方打得格外激烈，前兩局戰成平手，第三局團隊死鬥閃電狼靠著Jongie「攔路豬」致勝，而第四局單挑賽閃電狼派出BaconJack對上zappis，前者展現深厚角色池擊敗對手，也助閃電狼以三比一挺進四強。

[2]閃電狼KMoMo賽後受訪。（記者陳耀宗攝）

賽後，閃電狼KMoMo談到同樣位置的zappis，他認為對方經驗很夠，在他沒有技能的時候就會來壓制自己，讓他打得綁手綁腳；同時，他也談到頂替Zonda的新人Nonezz表現算很好，但還在磨合期，還在找一個平衡點，看未來是誰配合誰會比較好打。

首張地圖灕江天塔，閃電狼首局拿出法拉套路卻被對方壓制，輸掉第一小分，但第二回合開始閃電狼靠著「豪哥」全場盯著TZ Shadder2K的源氏限制其發揮，再加上新人Nonezz使用源氏大放異彩，助隊伍取得首勝。

第二張地圖努巴尼，閃電狼起初想用歐瑞莎配托比昂防守，但被TZ成功取車並連抵三點；攻守交換後，閃電狼靠著大招六燈齊開展開攻勢，但終點前源氏空大，也讓TZ展開前壓，並靠著Shadder2K的士兵76開啟「戰術鎖定」收頭，最終以3比2收下第一勝。

第三張地圖為四對四團隊死鬥，閃電狼Jongie在蓋亞爾城堡使用攔路豬，儼然成為「路霸」，開局先是二連殺，又一度「飛天」跳鈎擊殺安娜，助閃電狼將擊殺數拉開到雙位數差距，最終大招開啟將擊殺數補齊到30顆，閃電狼輕鬆以30比13取得第二勝。

第四局為一對一限定單挑，閃電狼派出BaconJack對上zappis，前者展現深厚角色池，雖然zappis在奪命女內戰靠著毒氣瓶勝出，但培根還是在擊殺數取得領先，特別是小美這支角色，培根連兩波取勝，zappis直到第三次使用才扳回一城，但擊殺數不斷拉開，最終培根以9比5獲勝，帶領閃電狼以三比一晉級四強。

[3]TZ的2K跟閃電狼「豪哥」簡直是槓上。（記者陳耀宗攝）

[4]閃電狼新人Nonezz源氏大秀一把。（記者陳耀宗攝）

[5]團隊死鬥輪到Jongie開秀。（記者陳耀宗攝）

[6]BaconJack在單挑賽擊敗zappis。（記者陳耀宗攝）

[7]面對粉絲合照要求zappis全部買單。（記者陳耀宗攝）

[8]閃電狼也有許多粉絲。（記者陳耀宗攝）