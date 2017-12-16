日職》360轟老將村田修一沒人要？ 日媒爆擾亂休息室氣氛

村田修一。（圖片取自讀賣巨人官方粉絲團）

〔體育中心／綜合報導〕36歲老將村田修一被讀賣巨人季後宣布戰力外，至今2個月來遲遲沒有消息，至今仍在尋找新東家。《日刊現代》報導，村田修一找不到新球隊的原因，可能與他會擾亂球隊休息室氣氛有關。

村田修一今年在巨人繳出14轟、58分打點、打擊率0.262。他在日職一軍征戰15年，累積1865支安打、360轟、1123分打點，平均打擊率0.269。距離生涯2000安剩下135安，村田修一想繼續在棒球場上打拚，卻沒有傳出有球隊想網羅的意願。

《日刊現代》引述一名球界人士指出，這個月28日就要滿37歲的村田修一，他只能守三壘、一壘，但打擊能力還在，像是羅德、養樂多、中日龍等球隊應該會想要才對。

該媒引述太平洋聯盟相關人士指出，村田修一很想達成兩千安里程碑，會想要以固定先發身分上場，有可能會因不滿調度而反抗，聽過部分球團因有疑慮才沒有網羅他。

該媒也引述一名日本媒體界人士表示，「村田修一在橫濱DeNA時代令人印象深刻。」稱他一打不好，在場上跑壘就慢慢跑，回休息室擺架子，高層對他評價也不好，有擾亂球隊休息室的傾向。

該人士稱，村田修一有老大哥個性，恐影響球隊融合，過去這些事情的印象，可能是讓球隊沒有簽他的原因。

村田修一。（圖片取自讀賣巨人官方粉絲團）