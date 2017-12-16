SBL Live》黃聰翰灌20分 台啤66：57擊敗達欣

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 達欣 14 15 17 11 57 台啤 17 18 14 17 66

第四節

末節一開始雙方一來一往各自攻下分數，布拉爆扣補籃將比數追至1分差，並在下一波成功防守，造成台啤發生24秒進攻違例。不過台啤靠著黃聰翰、李愷諺仍保有領先，不過雙方命中率都不高，最後一分鐘雙方陷入犯規麻煩，達欣手感冰冷，並沒有掌握住最後幾波攻勢，最後台啤以66：57獲勝。

達欣林冠綸（右）切入。（記者黃耀徵攝）

布拉暴扣。（記者黃耀徵攝）

第三節

下半場由台啤搶下防守籃板快攻率先得分，並在這一節成功拉開比數，黃聰翰今天手感火燙，中距離急停跳投再次攻下分數，達欣張家榮也在隊友導傳出空檔的情況下回敬底線三分球。蘇翊傑在中距離投進，縮小落後分差。布拉在籃下賞呂奇旻火鍋後達欣掌握住最後一波進攻得分，第三節結束達欣追至46：49三分落後。



達欣林冠綸（記者黃耀徵攝）

第二節

林冠綸多次在三分線上進攻，不過命中率平平。達欣超前比數，不過在一次快攻卻在籃下放槍。李恩一次漂亮的傳球後掩護成功助攻三分球，雙方比數不相上下，數次互換領先。台啤在最後兩分鐘打得漂亮，搶下籃板後運用速度成功跑出空檔得分。上半場結束台啤以35：29取得領先。

達欣蘇翊傑（前）。（記者黃耀徵攝）

達欣蘇翊傑（中）切入上籃。（記者黃耀徵攝）

第一節

台啤率先搶下球權，李恩籃下出手遭布拉蓋火鍋，所幸黃聰翰在外線出手拿下3分，不過達欣也回敬3分，黃聰翰又在外線出手得分，李恩中距離跳投拿2分，達欣蘇翊傑切入完成三分打，林宜輝切入遭犯規兩罰中一。達欣一度落後，不過在黃鎮三分球帶出一波攻勢拉近比數，抱著3分落後結束首節。

台啤李恩進攻。（記者黃耀徵攝）

台啤李恩（左）上籃被達欣布拉（右）蓋火鍋。（記者黃耀徵攝）

賽前戰績

達欣：3勝1敗，排名第1

台啤：1勝4敗，排名第7