ABL》寶島夢想家主場開幕戰 氣氛宛如NBA

寶島夢想家打造NBA氣氛。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕東南亞聯賽台灣隊伍寶島夢想家隊今天下午在彰化體育館舉行球季開幕戰，吸引將近5000名球迷進場觀戰，球團也相當用心，開幕介紹搭配燈光秀、DJ，現場氣氛宛如在NBA，連客隊教練阿拉帕格都按讚。

寶島夢想家今天面對菲律賓火焰，場邊不僅有台灣球迷，還有熱情的菲國籃球粉絲，氣氛相當熱烈，球迷進場前還能獲得夢想家加油小方巾，搭配現場節奏，揮舞小方巾幫球隊加油，打造屬於台灣的加油方式。

菲律賓火焰來勢洶洶，陣中外援打出不少身體碰撞，連本土球員也很悍，雙方曾爆發小衝突，但立刻被裁判與教練拉開，寶島夢想家有些近鄉情怯，幾乎被對手壓著打，一度拉進到2分差，但又被對方拉開，終場以61：78吞敗。

寶島夢想家教練許皓程表示，球員在主場出賽心態可能沒有調整過來，記取今天輸球教訓，明天再來，明天將面對香港東方龍獅隊。

夢想家啦啦隊。（記者卓佳萍攝）

夢想家啦啦隊。（記者卓佳萍攝）

周資華（運球者）。（記者卓佳萍攝）

陳昱翰（中）上場帶著面具。（記者卓佳萍攝）

寶島夢想家在彰化體育館舉行開幕站。（記者卓佳萍攝）

寶島夢想家教練許皓程（右）參加賽後記者會。（記者卓佳萍攝）

寶島夢想家老闆們。（記者卓佳萍攝）