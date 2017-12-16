SBL》賈西亞拿20分、台銀本土球員跳出 擊敗金酒終止連敗

〔記者粘藐云／台北報導〕吞下2連敗的台銀今碰上金酒，兩隊開季首度碰頭，有別於前一戰由賈西亞一人獨撐大局，今除了賈西亞攻下20分外，台銀本土球員有5人得分上雙，陳侑昫、張博勝聯手攻下33分，終場100：92以終止連敗。

台銀今開局攻勢頻頻，陳侑昫、張博勝聯手攻下12分，率隊取得領先，金酒隨即做出回應，張文平飆進2顆三分球，率隊回敬一波15：0順利超車。

次節台銀打出23：14攻勢，逐漸甩開金酒糾纏，易籃後乘勝追擊，一度領先達20分，決勝節賈西亞、勤明慶發生拉扯，所幸衝突並未擴大。

拿下上周最佳球員的拉莫斯繳出25分、15籃板，數據雖力壓賈西亞的20分、15籃板，但此役台銀得分多點開花，陳侑昫攻下平生涯新高16分、2籃板，張博勝17分、3籃板，陳順詳15分、3助攻，最終仍把勝利帶走。

台銀賈西亞（右）上籃與金酒拉莫斯（左）對抗。（記者黃耀徵攝）

台銀賈西亞中距離跳投。（記者黃耀徵攝）

台銀龍弘元（右）切入。（記者黃耀徵攝）

金酒拉莫斯（中）在禁區與台銀賈西亞（右）、陳順詳（左）攻防。（記者黃耀徵攝）

金酒拉莫斯禁區得分。（記者黃耀徵攝）

台銀余純安（前）與金酒蘇奕晉（後）發生碰撞。（記者黃耀徵攝）

台銀呂宗霖跳投。（記者黃耀徵攝）

台銀陳侑昫三分跳投。（記者黃耀徵攝）

台銀張博勝上籃得分。（記者黃耀徵攝）

台銀呂宗霖。（記者黃耀徵攝）

金酒張文平（中）切入上籃。（記者黃耀徵攝）