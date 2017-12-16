HBL》永仁單節爆發狂轟32分 擊敗忠明笑納預賽第二勝

永仁高中林佳蓉全場攻下18分。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕HBL女子組預賽持續開打，稍早由忠明高中出戰永仁高中，永仁在首節就狂砍32分完全壓制忠明，加上全隊狂抓58籃板整整贏過忠明快20個，最終就以74：43擊敗忠明，搶下預賽第二勝。

新球季來勢洶洶的永仁，今天首節就壓著忠明打，單節狂轟32分，銅牆鐵壁的防守更讓忠明在第一節僅拿下5分，上半場結束就以45：17大幅領先。易籃後，忠明仍不放棄努力在後面追趕，永仁雖然在下半場命中率下滑，卻始終保持領先，終場永仁就以31分差擊敗忠明，收下勝利。

永仁高中方曉晴全場攻下10分。（記者黃志源攝）

永仁高中林佳蓉全場攻下18分。（記者黃志源攝）

永仁此役4人得分上雙，得分相當平均，其中林佳蓉砍下全隊最高18分6籃板6抄截2助攻，丁芷容也有16分進帳，鄭慧慈替補繳出10分14籃板「雙十」的亮眼成績。

永仁高中丁芷容全場攻下１６分。（記者黃志源攝）2

永仁高中方曉晴伺機傳球助攻。（記者黃志源攝）

永仁高中林佳蓉3分線外投籃。（記者黃志源攝）

忠明全場抓下39個籃板，遠遠輸給永仁的58個籃板，種下敗因，而劉倩伶砍下全場最高的19分9籃板，江曉蘋則挹注12分。