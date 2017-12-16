HBL》苗商「人氣王」徐詩涵21分無用 南山多點開花轟下2連勝

苗栗高商徐詩涵（左）雖然全埸攻下２１分，但仍無法助球隊獲勝。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕前役對忠明高中開出紅盤的苗栗高商，此役苗商「人氣王」徐詩涵砍下全場最高的21分，卻難抵擋南山高中多點開花，高達5成的命中率，黯然以60：74落敗，南山也取得2連勝。

兩隊上半場戰局膠著，分數緊咬互不相讓，首節先以19：19成平手，半場結束繼續維持33：33。沒想到易籃後，苗商略顯疲態，南山趁勢輪番猛攻，單節拿下22分，在第三節末便要到8分領先，末節仍絲毫不給對手反撲機會，讓苗商只能在後頭苦苦追趕，終場60：74不敵南山吞敗。

苗栗高商廖怡婷全埸攻下１２分。（記者黃志源攝）

南山高中與苗栗高商雙方激烈爭籃板球。（記者黃志源攝）

南山高中陳昱潔全場攻下１６分。（記者黃志源攝）

苗商徐詩涵雖連兩戰得分都有雙位數進帳，李佩玲從板凳出發也抓下10籃板，但南山全隊共送出24次助攻，讓苗商全場疲於奔命，吞下預賽首敗。

苗栗高商徐詩涵雖然全埸攻下２１分，但仍無法助球隊獲勝。（記者黃志源攝）

苗栗高商廖怡婷全埸攻下12分。（記者黃志源攝）

此役南山高中4人得分上雙，其中以陳昱潔16分12籃板5助攻1抄截更有5火鍋，全能的表現最為亮眼、李吟娸、吳明臻則都拿下12分並列全隊第2高，粘詩婕則有11分進帳。

南山高中陳昱潔趁對手回防不及，３分線外投籃，全場共攻下１６分。（記者黃志源攝）

南山高中粘詩婕全場攻下１１分。（記者黃志源攝）