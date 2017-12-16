鬥陣特攻》擊敗閃電狼！ HKA Moowe：新人加入讓閃電狼有更多變化

[1]HKA主力選手Moowe認為閃電狼在加入新人後是種加分。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《鬥陣特攻》英雄大亂鬥明星表演賽今（16）日進入第二日賽程，四強賽第二組對戰由閃電狼對上HKA上演OPC內戰，雙方實力十分接近，雙方前四局戰成平手，到了第五張地圖垃圾鎮，儘管雙方都無法成功抵達A點取分，但HKA仍以數公尺之差戰勝對手，挺進明日冠軍戰，將對上世界盃亞軍Mangachu帶領的SWFC隊。

首張地圖灕江天塔雙方打得激烈，儘管閃電狼先馳得點，第二回合初期又靠著BaconJack的閃光不斷繞後收頭，幫助閃電狼取得控制權，但最後還是被HKA追平比數，不過第三回合雙方以刺客陣正面對決，由閃電狼笑到最後，取得首勝。

第二張地圖國王大道，HKA將閃電狼死守成功，零分未得；攻守交換後，HKA靠著平推陣輕鬆取勝，追平比數。第三張地圖團隊死鬥，HKA與閃電狼都選擇D.VA、攔路豬配安娜組合，只差在閃電狼輸出選擇麥卡利、HKA選擇駭影，HKA很快就將擊殺數拉開到雙位數，輕鬆以30比17輕鬆獲勝。

第四局限定單挑，閃電狼派出BaconJack對上HKA的Moowe，培根依舊展現優異操作及深厚角色池，很快就將擊殺數拉開；第11波更是精彩，培根拿出招牌閃光對上Moowe安娜，由輸出給力的閃光笑到最後，最後培根再以禪亞塔打敗Moowe的壁壘機兵，拿下第九勝，助閃電狼扳平比數。

第五張地圖來到垃圾鎮，HKA先攻拿出壁壘陣型，閃電狼以歐瑞莎架盾並集火攻陷壁壘機兵，接連化解HKA攻勢，也讓HKA換成炸彈鼠但為時已晚，只剩30秒的情況下，閃電狼前壓近乎打出團滅，HKA復活不及，一分未拿。

攻守交換後，HKA也如法炮製靠著歐瑞莎架盾，攔路豬抓人，加上炸彈鼠四連殺，也讓閃電狼換成刺客陣，但抓不到Moowe奪命女位置，同樣打出三連殺，最終閃電狼抵達不了A點，HKA以數公尺之差取得關鍵勝利。

賽後，HKA Moowe談到對閃電狼的勝利以及Zonda換成新人Nonezz，他認為這對閃電狼反而是加分，「他們現在可以打出很多陣容，算難打，我們出的某些陣就被對上，Nonezz讓閃電狼的陣容有更多變化」。

談到單挑賽對上aKm與BaconJack，Moowe認為昨日對上aKm的單挑賽很可惜，一直出現攔路豬，都不是他們擅長的角色，「比較可惜，我是比較想跟aKm來比輸出角」；至於對上培根，他認為這場輸出角比較多，打得更為刺激。

[2]HKA在第二張地圖國王大道完封對手。（記者陳耀宗攝）

[3]HKA也拿下團隊死鬥勝利。（記者陳耀宗攝）

[4]Moowe在單挑賽輸給BaconJack。（記者陳耀宗攝）

[5]HKA在第五局拿下關鍵勝利。（記者陳耀宗攝）

[6]HKA隊長ManGoJai。（記者陳耀宗攝）