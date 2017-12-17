鬥陣特攻》十二隻托比昂「鐵鎚大戰」 OPC隊趣味大戰歐美明星隊

明星表演賽第二日在歡笑中落幕。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《鬥陣特攻》英雄大亂鬥明星表演賽第二日賽畢，最後為了讓現場觀眾更加盡興，主辦方安排兩場加碼表演賽，OPC明星隊與歐美明星隊拿出搞笑絕活，不斷使用六人同角的打法，包括十二隻托比昂互敲、六隻萊茵哈特對上六隻毀滅拳王等，簡直笑翻全場，可謂兩日來最歡樂的賽事。

本場表演賽分為兩隊，Team OPC成員有Moowe、Nonezz、Rai、Chayne、Sinkler、ManGoJai；Team Heros則是aKm、Kephrii、Aythen、Mowzassa、Mangachu與Elk。

歐美明星隊。（記者陳耀宗攝）

OPC聯軍。（記者陳耀宗攝）

首場雙方在愛西瓦德展開精采交鋒，OPC隊先是大搞角色錯置，輸出手拿輔助、輔助手拿輸出，歐洲隊不斷攻城掠地，很快就將推車推至B點，單補的OPC隊完全卡不住車，這時Kephrii再度大秀奪命女狙擊準度，狙掉Sinkler的閃光，順利抵達終點。

攻守交換後，OPC越玩越開，先是拿出源氏、奪命女、閃光及法拉的四輸出位，但才一出門就被歐美隊的歐瑞莎配壁壘機兵組合射爆，其中aKm的壁壘機兵更是打出三連殺；四輸出不過癮，OPC隊再把唯一的坦克換成半藏，五輸出竟然挺過A點，接著換Moowe的源氏大秀特秀、連斬三顆人頭，隨著比賽進入延長賽，Mangachu再換為毀滅拳王，給予對手致命一擊，最終歐美隊以3比1拿下首勝。

歐美隊使用壁壘機兵配歐瑞莎陣型。（記者陳耀宗攝）

Moowe使用源氏拔刀開秀。（記者陳耀宗攝）

aKm靠著壁壘機兵登上Highlight。（記者陳耀宗攝）

暖身結束後，正題才要展開，第二張地圖好萊塢，雙方終於拿出觀眾們期待兩天的「六人同角」策略，包括莫伊拉打駭影、莫伊拉內戰、奪命女打慈悲，其中aKm的慈悲更是開啟女武神殺掉一隻奪命女。

接著更精采，雙方都不約而同拿出托比昂，起初還比誰的砲塔架得多，後來乾脆來一場「鐵鎚大戰」，雙方不斷拿著鐵鎚衝向對方，畫面看起來超級好笑，最終還是由托比昂專精的Mangachu所屬的歐美隊達陣拿下三分。

攻守交換後，改由OPC隊進攻，先是拿出萊茵哈特對上毀滅拳王試水溫，結果慘遭虐殺，只好改為炸彈鼠，雙方彷彿在打格鬥擂台，一邊是地獄飛輪、另一邊是流星墜，但OPC進攻依舊緊繃。最終在延長賽換上閃光才踏點成功；但歐美隊也拿出源氏，立刻屠殺對面，最後一波則是法拉對上壁壘機兵，就算法拉再會飛還是擋不住漫天砲火，最終讓歐美隊再以3比1拿下勝利。

這場加碼表演賽勝利自然不是重點，而是雙方不約而同在比賽開始後的突發奇想，不僅使前兩日明星賽增添更多歡笑，也讓從歐美遠道而來的各路明星好手們充滿美好回憶。

OPC隊帶起的莫伊拉風潮。（記者陳耀宗攝）

奪命女內戰有如槍林彈雨。（記者陳耀宗攝）

托比昂的鐵鎚大戰超好笑。（記者陳耀宗攝）

一群閃光聚在一起十分吸睛。（記者陳耀宗攝）

一群天上飛的法拉對壁壘機兵來說彷彿囊中物。（記者陳耀宗攝）

現場觀眾看得十分開心。（記者陳耀宗攝）