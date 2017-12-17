MLB》季後大掃除省8.1億 道奇與勇士四換一迎回坎普

坎普重返老東家道奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今與勇士談成一筆四換一的交易，送出岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）、麥卡錫（Brandon McCarthy）、卡茲米爾（Scott Kazmir）和庫柏森（Charlie Culberson）四位球員和現金，迎回自家農場培育出來的外野手坎普（Matt Kemp），預估能省下2700萬美元（約新台幣8.1億元）壓低豪華稅支出。

今年挑戰世界大賽冠軍失利的道奇，季後首要優先目標就是壓低團隊薪資，避免因超過初級豪華稅門檻而有額外支出，同時也想獲得調度彈性得以升級陣容，此次與勇士談成這筆四換一的交易，讓道奇省下大約2700萬美元（約新台幣8.1億元），得以將團隊薪資控制在初階豪華稅範圍內，不需繳交下一等級的更高稅金。

大聯盟官網認為，33歲的外野手坎普回鍋老東家後恐無法常駐，預測道奇傾向招募年紀較輕的自由球員如肯恩（Lorenzo Cain）或麥卡琴（Andrew McCutchen），可能會把坎普轉賣或釋出，坎普今年因傷影響上場時間，出賽115場繳121安19轟64分打點，帳面成績不如以往，打擊率2成76。

道奇此次一舉出清多位昂貴球員，岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）高居今年團隊薪資排行榜第二名、今年因球速下滑在大聯盟一球未投的卡茲米爾（Scott Kazmir）排名第三，屢因手指水泡問題進入傷兵名單的麥卡錫（Brandon McCarthy）排名第六，其中因椎間盤問題幾乎整季缺席的岡薩雷茲，在被交易到勇士後可能被釋出。

岡薩雷茲可能被勇士釋出。（資料照，法新社）

卡茲米爾今年在大聯盟一球未投。（資料照，USA Today Sports）

麥卡錫深受手指水泡所擾。（資料照，USA Today Sports）

庫柏森季後賽繳五成打擊率。（資料照，法新社）