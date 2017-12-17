MLB》季後大掃除省8.1億 道奇與勇士四換一迎回坎普

2017/12/17 08:38

坎普重返老東家道奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今與勇士談成一筆四換一的交易，送出岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）、麥卡錫（Brandon McCarthy）、卡茲米爾（Scott Kazmir）和庫柏森（Charlie Culberson）四位球員和現金，迎回自家農場培育出來的外野手坎普（Matt Kemp），預估能省下2700萬美元（約新台幣8.1億元）壓低豪華稅支出。

今年挑戰世界大賽冠軍失利的道奇，季後首要優先目標就是壓低團隊薪資，避免因超過初級豪華稅門檻而有額外支出，同時也想獲得調度彈性得以升級陣容，此次與勇士談成這筆四換一的交易，讓道奇省下大約2700萬美元（約新台幣8.1億元），得以將團隊薪資控制在初階豪華稅範圍內，不需繳交下一等級的更高稅金。

大聯盟官網認為，33歲的外野手坎普回鍋老東家後恐無法常駐，預測道奇傾向招募年紀較輕的自由球員如肯恩（Lorenzo Cain）或麥卡琴（Andrew McCutchen），可能會把坎普轉賣或釋出，坎普今年因傷影響上場時間，出賽115場繳121安19轟64分打點，帳面成績不如以往，打擊率2成76。

道奇此次一舉出清多位昂貴球員，岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）高居今年團隊薪資排行榜第二名、今年因球速下滑在大聯盟一球未投的卡茲米爾（Scott Kazmir）排名第三，屢因手指水泡問題進入傷兵名單的麥卡錫（Brandon McCarthy）排名第六，其中因椎間盤問題幾乎整季缺席的岡薩雷茲，在被交易到勇士後可能被釋出。

岡薩雷茲可能被勇士釋出。（資料照，法新社）

卡茲米爾今年在大聯盟一球未投。（資料照，USA Today Sports）

麥卡錫深受手指水泡所擾。（資料照，USA Today Sports）

庫柏森季後賽繳五成打擊率。（資料照，法新社）

相關關鍵字： MLB

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.