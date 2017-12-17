NBA》與球哥小祕密被公開 詹皇：請給我們一點隱私（影音）

〔體育中心／綜合報導〕湖人前役以112：121不敵騎士，湖人雖然輸球，不過「球哥」波爾（Lonzo Ball）在偶像「詹皇」詹姆斯（LeBron James）前卻表現不俗繳13分、11助攻、8籃板的準大三元數據，而兩人在賽後的悄悄話，後來被媒體拍下揭露，對此詹皇則是不高興的說：「給我們一點隱私吧！」

騎士上役對湖人賽後，詹姆斯主動上前與波爾短暫交談，當時特別拉起球衣遮住嘴巴，不想讓媒體聽到兩人談話內容，兩人隨後受訪時也都不願透露彼此究竟說了什麼，不過詹皇卻沒有算到，球場地板附近有一隻沒關的麥克風，隨後對話內容也被逐字還原。

「球哥」波爾首次對決自己的偶像，繳出準大三元好表現。（資料照，法新社）

當時詹姆斯向波爾說道：「找到你狀態的巔峰，然後他X的保持下去。媒體等等會問我跟你說了什麼，什麼都不要跟他們說，只要每一天都保持侵略性就好，這（外界聲音）對你而言都是噪音，事情就是這樣而已、好嗎？去吧！」

而今日賽前詹姆斯在接受訪問時則表示，自己很不高興與球哥的對話被媒體公諸於世。

「有些東西是很私人的，例如像我跟Lonzo（球哥）的對話，」詹姆斯說，「並不是什麼事情說了，都要讓全世界的人知道，應該還是要給我們一點隱私的！」

詹姆斯用球衣遮住嘴巴與「球哥」說悄悄話。（資料照，法新社）