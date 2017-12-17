英超》阿隆索自由球建功 切爾西1：0小勝南安普敦

阿隆索（Marcos Alonso）（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第18輪，「藍軍」切爾西在主場斯坦福橋（Stamford Bridge）對決南安普敦。切爾西靠著阿隆索（Marcos Alonso）在上半場補時階段的進球，終場以1：0小勝南安普敦，取得聯賽二連勝。

上半場第43分鐘，佩德羅（Pedro）連過兩人，殺入禁區起右腳射門，可惜球命中左門柱。比賽到了補時階段，切爾西獲得一次自由球機會，阿隆索（Marcos Alonso）將球踢進球門左下角，助藍軍上半場結束1：0領先。

下半場第76分鐘，南安普敦獲得一場進攻機會，奧斯汀（Charlie Austin）接獲保化爾（Sofiane Boufal）的短傳球起右腳推射，可惜被切爾西門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）擋出。隨後南安普敦仍無法攻破對手大門，終場切爾西以1：0擊敗南安普敦。



賽後切爾西總教練孔蒂（Antonio Conte）說：「我們有很多機會，但對方門將福斯特（Fraser Forster）也表現很好。我們必須對球隊的表現和零失球感到高興。」

談到藍軍近期的表現，孔蒂表示，在過去的十場比賽中，我們8勝1平1敗，這就是我們最近的狀態。你必須對比過去的十場比賽，而不是兩場，這說明了我們做得很好。



切爾西目前以12勝2和4敗暫居英超第3，南安普敦4勝6和8敗排在英超第12位。