NBA》「隊友變對手」激盪新火花 詹皇盼明星賽有所長進

詹姆斯認為球員職責就是試著贏得比賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季明星賽將採用全新組隊方式，原效力相同母隊的球員、屆時可能被分到不同隊伍，有機會在正式比賽與隊友對抗激盪火花，聯盟看板球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）對此表示樂見其成，強調球員職責就是努力贏球，盼今年明星賽能較往年有所長進。

聯盟日前宣布，本季明星賽將採用全新方式進行，有別於過往直接以投票結果決定東西部球員名單，改為由兩部各自最高票的球員擔任隊長進行選秀，屆時兩位隊長將能不受球員原母隊限制，可跨部挑選喜歡的球員組成隊伍，因此原效力同母隊的球員有機會在場上「正面交鋒」。

詹皇今受訪時表示，他不認為這種可能讓「隊友變對手」的全新賽制，會影響球員們在休息室裡的化學作用，「我希望不會，我們都是長大的男人了，（跟隊友對抗）這並不會阻止我們拿到薪水，從球季開打就在領了。」詹姆斯說。

本屆明星賽將採用全新組隊方式。（資料照，法新社）

上季明星賽票選獲全聯盟最高票、本屆東部可能的隊長人選的詹姆斯強調，NBA球員的專注焦點應該放在贏得球賽，而不是跟誰、或是沒跟誰同隊，「聽著，我們將試著在明星賽贏球，所以會想要選到最棒的球員，想跟最好的球員同隊，你當然會想跟隊友擁有堅定信仰，但同時你也想去競爭。」

聯盟目前已與球員工會達成共識，希望能改變過往東西部大對抗的明星賽模式，此次採用全新的組隊方式，兩部仍各有12名球員能夠出賽，但目前尚未決定隊長的選秀是否會公開進行，對此詹姆斯說：「對我來說沒差，只要我能再度成為參與明星賽的一份子，其他的事都好商量。」

身為聯盟看板球星，詹姆斯對於近幾年明星賽熱度退燒、影響力下滑的現象有話要說：「我們的比賽（對抗賽）是整個明星週活動中最多人看的，所有城市都會參與其中，大家都會認真關注，但這幾年週日（明星對抗賽）的表現並不是太好，我們希望這次能夠有所進步。」

詹姆斯希望明星賽有所長進。（資料照，美聯社）