MLB》驚訝自己被交易 歐蘇納：我以為是高薪的先走

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚季後進行跳樓大拍賣，繼送走史坦頓（Giancarlo Stanton）後，又將2屆明星外野手歐蘇納（Marcell Ozuna）交易到紅雀，他今天受訪時表示，從未想過自己會被交易，但紅雀陣中有好友馬丁尼茲（Carlos Martinez）與莫里納（Yadier Molina），適應上應不成問題。

歐蘇納說：「我從未想過自己會被交易，原本還以為是高薪球員會先被送走，然後我被留下來，但聽聞到有關自己的交易傳聞後就開始緊張，好在最後是來到紅雀，我已經跟馬丁尼茲和莫里納聊過，至少這裡有我熟悉的人，讓我被交易的緊張感消失。」

歐蘇納與馬丁尼茲同為多明尼加同胞，2人上個月還一起度過生日，當時馬丁尼茲與莫里納還跟歐蘇納開玩笑說要想辦法讓他加入紅雀，沒想到事隔1個月這生日願望竟成真。

歐蘇納守備功力優異，奪下今年國聯金手套獎，打擊火力更是兇猛，本季繳出3成12打擊率外還敲出37轟，包辦124分打點，長打率高達5成48，但今年年薪僅350萬美元，而持續下修預算的馬林魚，明年最高薪球員暫定為三壘手普拉多（Martin Prado），台灣殷雄陳偉殷則以1260萬美元的薪資居次。

歐蘇納（美聯社）