英超》厄齊爾凌空抽射進球 兵工廠1：0紐卡索聯

兵工廠厄齊爾（Mesut Özil）（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第18輪，兵工廠坐鎮酋長球場（Emirates Stadium）迎戰紐卡索聯。兵工廠靠著厄齊爾（Mesut Özil）的凌空抽射進球，終場以1：0擊敗紐卡索聯。同時送給紐卡索聯四連敗。

上半場第23分鐘，禁區內的桑切斯將球往後頂，禁區線內的厄齊爾一腳不停球的凌空抽射破門得分，兵工廠率先打破僵局1：0領先。

上半場結束比分暫無變動，到了下半場第80分鐘，紐卡索聯獲得一次反擊機會，何塞盧（Joselu）在禁區外圍接獲隊友回傳球，起右腳抽射，但球打在防守球員身上出了底線，未能替球隊扳平比數。

紐卡索聯在屢攻不進的情況下，終場以0：1敗給兵工廠，吞下聯賽四連敗，掉入降級區。

賽後，兵工廠總教練溫格（Arsène Wenger）表示：「在最後的十分鐘，我們有點急躁，但整體來說，我們值得贏下這場對戰，我們有很多機會，並且主導了比賽。」

「踢了六天內的第三場比賽，我們的體能受到了很大的考驗。厄齊爾的進球非常珍貴，他的進球很重要，這是一個很漂亮的進球。」溫格補充。

擊敗紐卡索聯後，兵工廠目前以10勝3和5敗33績分排名英超第四；紐卡索聯4勝3和11敗15績分排在第十八位。