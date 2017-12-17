NBA》詹皇生涯60次大三元超越大鳥 騎士退爵士收四連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今於主場招待傷兵滿營的爵士，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）轟下29分11籃板10助攻，締造生涯第60次大三元紀錄，超越「大鳥」柏德（Larry Bird）躋身聯盟排行榜第六名，率騎士以109：100擊敗爵士收下四連勝。

爵士昨作客波士頓擊敗東部龍頭塞爾提克，然而主力戈貝爾（Rudy Gobert）卻在開賽不到2分鐘就被隊友壓傷左膝退場，今確診為後十字韌帶扭傷及骨頭瘀傷預計得休3到4週，菲佛斯（Derrick Favors）也因臉部遭肘擊流血離場，今移師克利夫蘭之戰兩人都無法上場。

爵士菜鳥米契爾（Donovan Mitchell）此役臨危受命先發上陣，開賽15秒就投進三分球助爵士8：0開場，詹姆斯隨後連得6分，包括一次高難度左手接力灌籃，並傳出2助攻率騎士要回領先，首節打完騎士以1分暫時落後，次節騎士繼續拿分，上半場結束以51：48小幅領先。易籃後爵士外線手感持續發燙，第三節尾聲一度追到剩1分落後，但騎士也回敬三分雨攻勢取得89：80領先。

詹姆斯用左手完成空中接力灌籃。（USA TODAY Sports）

末節尾聲由詹姆斯接管比賽，最後4分鐘個人連拿6分，逐漸甩開爵士糾纏，此役10次罰球全進，決勝節貢獻10分率騎士守下勝利，總計上場37分15投9中，攻下29分11籃板10助攻，近4戰第3次、本季第5次締造大三元，同時也是生涯第60次達陣紀錄，正式超越「大鳥」柏德成為聯盟生涯大三元排行榜第六，下一步將挑戰名人堂球星張伯倫（Wilt Chamberlain）的78次。

爵士雖因傷勢影響戰力告急，但此役代班先發的菜鳥米契爾表現出色，單場砍進3顆三分球獲全隊最多26分，全隊外線手感火燙持續追分也造成對方不少壓力，爵士此役團隊外線34投17中，命中率高達5成。但騎士火力毫不遜色，外線出手22次投進10球，連19戰單場投進10顆以上外線達陣。

詹姆斯轟29分11籃板10助攻，締造生涯第60次大三元。（美聯社）

菜鳥米契爾先發獲全隊最多22分。（USA TODAY Sports）