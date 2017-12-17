NBA》 尼克76秒影片歡迎他回娘家 甜瓜： 紐約就是我的家（影音）

The @nyknicks introduce @carmeloanthony at Madison Square Garden for the first time since he joined the @okcthunder. pic.twitter.com/YgZSFXsSCg — NBA TV （@NBATV） 2017年12月17日

〔記者粘藐云／綜合報導〕「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）被交易後，今首度回到紐約麥迪遜花園廣場，迎戰老東家尼克，為了歡迎他，球隊特別剪輯精采比賽畫面，安東尼的妻子拉拉（La La Anthony）也現身力挺。

安東尼自2011年從金塊被交易至尼克，並在尼克效力7個球季，讓紐約球迷留下不少深刻回憶，今年開季前，他被交易至雷霆，與魏斯布魯克、喬治共組三巨頭。

安東尼今重返麥迪遜花園廣場，尼克也特別剪輯影片歡迎他，獲得多數球迷的掌聲，賽前他表示，「紐約是我的家，我喜歡這裡的文化，回到這裡見到熟悉的人還有家人，讓我情緒有些激動。」

即便離隊前鬧出不少風波，但安東尼和老隊友的情誼仍在，且保持聯絡，不過上了戰場，會把贏球這件事情擺第一。

尼克在主場撥放甜瓜影片，大器歡迎他回娘家比賽。（法新社）