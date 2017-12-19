MLB》小熊高層衝了！ 直奔達拉斯爭取達比修

小熊出動高層親赴達比修住處。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日籍強投達比修有是當今自由市場搶手大物，美媒報導至少6隊有意延攬，其中之一的小熊已付諸實際行動，出動球團高層親赴德州與達比修碰面，最快耶誕節假期前就會有結果，而雙城也再次重申，他們是認真想要爭取達比修。

根據大聯盟知名記者Jon Heyman報導，小熊棒球事務總裁艾普斯坦（Theo Epstein）已率總管霍爾（Jed Hoyer）親自出馬，前往德州與達比修會面。《日刊體育》則說，此次是由小熊高層親自登門拜訪，前往達比修的達拉斯住處，在經紀人陪同下當面洽談，預估招募將有重大進展，結果有機會在耶誕節假期前出爐。

由於隊上兩大輪值阿里耶塔（Jack Arrieta）和雷基（John Lackey）合約到期可能離開，小熊季後持續招募先發，日前以三年約找來右投查特伍德（Tyler Chatwood）、兩年約定左投史邁利（Drew Smyly），並與柯布（Alex Cobb）、亞契（Chris Archer）和達菲（Matt Duffy）保持聯繫。

美媒指出達比修經紀人曾在冬季會議表態，強調達比修想加盟能闖進世界大賽的球隊，符合條件的小熊擁有充足籌碼，能端出夠格複數年大約搶人，達比修習慣的11號球衣目前也沒有人使用，若達比修真的加盟小熊，有望擔任第一或第二號先發。

達比修想簽大約，傾向加盟爭冠強隊。（資料照，法新社）

另一方面，曾表態想搶達比修的雙城也再次重申，他們非常認真想爭取達比修，總管拉文（Thad Levine）接受日媒採訪時表示，雙城球團想確保達比修本人和經紀人團隊，是真的有接收到「雙城很想參與其中、對達比修很有興趣」這樣的訊息，但市場動向、雙城能力範圍、別隊又會如何出招，就很難說了。

總管拉文也說，球團將保持耐心、繼續積極爭取頂級先發入隊，雖然目前尚未正式提出報價，但達比修應該也不會太快給出答覆，「市場上的頂級人物通常都會比較有耐心，因為各隊對他們的興趣永遠不會減弱，我認為現在有兩組球員互相牽動，達比修和阿里耶塔、林恩（Lance Lynn）和柯布，時間會證明他們如何影響彼此。」總管拉文說。

美媒認為31歲的達比修傾向一紙上億美元大約，看好雙城擁有充足銀彈能夠招募達比修，目前雙城隊史最大自由球員合約是2015年季前與王牌桑塔納（Ervin Santana）簽下的4年5500萬美元（約新台幣16.6億元），隊上目前僅卡斯楚（Jason Castro）、休斯（Phil Hughes）還有新簽的皮奈達（Michael Pineda）合約將在明年季後到期。

雙城認為達比修將靜觀其變。（資料照，法新社）