NBA》典藏Kobe最珍貴時刻 湖人御用攝影師私藏照流出（影音）

2017/12/19 08:40

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊將在今天為傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）舉辦球衣退休儀式，為此球隊御用攝影師Andrew Bernstein最近釋出私藏許久的布萊恩經典照片供球隊使用，他挑出許多張他最喜愛的布萊恩生涯片段，後製成Kobe的生涯特輯供球迷留念回味。

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