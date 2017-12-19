NBA》典藏Kobe最珍貴時刻 湖人御用攝影師私藏照流出（影音）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊將在今天為傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）舉辦球衣退休儀式，為此球隊御用攝影師Andrew Bernstein最近釋出私藏許久的布萊恩經典照片供球隊使用，他挑出許多張他最喜愛的布萊恩生涯片段，後製成Kobe的生涯特輯供球迷留念回味。