NBA》死忠粉絲變老闆？柯瑞表態要買球隊

柯瑞有意購買黑豹當老闆。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕聽起來或許有些瘋狂，但年僅29歲的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）有望成為球隊老闆，他昨天在推特上表示有意購買NFL人氣球隊黑豹。

黑豹是北卡羅來納州的人氣球隊，身為北卡在地球星，柯瑞是眾所皆知的死忠黑豹球迷，但由於黑豹81歲老闆李察森（Jerry Richardson）最近因種族以及性騷擾醜聞遭到調查，讓球隊面臨被迫出售的危機。

據美國媒體報導，李察森是個不折不扣的「牛仔褲控」，不但在公司定下「牛仔褲日」，要求女員工著牛仔褲上班，並藉此對女員工性騷擾，曾要求女員工在他面前示範穿牛仔褲，為的是要看翹臀，還有人爆料他曾摸女員工胸部，醜聞爆發後還用金錢收買員工封口。

除此之外，李察森還被爆料犯下美國種族大忌，開除非裔球探，醜聞纏身也讓他不得不宣佈出售球隊，知名饒舌歌手「吹牛老爹」庫姆斯（Sean Combs）在第一時間跳出來宣佈合資收購，柯瑞也在得知消息後喊出「+1」，於推特上表態加入購買行列。

曾為黑人球員發聲，在演唱國歌時單膝下跪引發爭議的NFL球星卡佩尼克（Colin Kaepernick）也在今天宣佈加入合資行列，不過李察森在1993年購買黑豹時砸下2.06億美元（約新台幣61億），而今年富比士估出黑豹市值高達23億美元（約新台幣290億），與24年前相比足足漲了10倍。

美媒評估，光靠吹牛老爹、柯瑞、卡佩尼克恐怕難以買下黑豹，3人中身價最高的吹牛老爹，坐擁8.2億美元身價，柯瑞據今年富比士的資料，身價僅4700萬美元，顯然是不夠買下黑豹。

不過在吹牛老爹、柯瑞相繼跳出來號召，未來應還會有更多投資人出面加入購買團隊，柯瑞仍有望成為未來黑豹的老闆之一。