NBA》8號、24號二選一 布萊恩終於給答案

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊今天將一口氣退休8號、24號球衣，解決傳奇球星布萊恩的背號問題，然而外界都相當好奇布萊恩本人較喜歡用哪個背號退休，在賣了許久關子後，布萊恩終於在今天告訴球迷他心目中的答案。

布萊恩出席賽前記者會時表示，如果只能選1個號碼退休，他會選擇24號，因為24號對他來說是更多挑戰，必須承擔更多責任並面對體能下滑，他說：「與塞爾提克對抗時，我弄斷腳上的骨頭，還弄斷手指，我的後半段生涯幾乎都在最困難的狀況下打球，所以如果硬要我選，我會選24號。」

12：12更新

布萊恩表示，若硬要他選擇背號退休，會選擇24號。（USA TODAY Sports）

布萊恩偕妻帥氣亮相。（取自湖人官方推特）

湖人隊今天為傳奇球星布萊恩舉辦「球衣退休趴」，由於今天湖人對勇士的比賽將在台灣時間11點30分開始，湖人官方Instagram稍早已更新照片，表示布萊恩已抵達球場，準備出席球衣退休儀式。

布萊恩今天以一襲帥氣西裝帶一家大小亮相，還當起「暖爸」推小女兒的嬰兒車進場，而布萊恩的愛妻凡妮莎也在一旁，爆乳裝相當吸睛。

11：21更新

布萊恩帥氣亮相。（取自湖人官方IG）

布萊恩偕妻帥氣亮相。（取自湖人官方IG）