NBA》我可不想坦！米洛提奇回歸後公牛6連勝

米洛提奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日七六人客場挑戰公牛，在費城主力中鋒「推特王」恩比德（Joel Embiid）輪休的情況下，板凳出發的米洛提奇（Nikola Mirotic）打出高效表現，用得分籃板皆上雙的好表現，帶領球隊以117：115擊敗來犯的七六人，勇奪6連勝。

比賽一開始，公牛在小幅落後的情況下，打出一波10：0的小高潮，首節打完，公牛30：25領先七六人。次節費城開始反擊，以9：0的攻勢間將比分反超，但公牛主控J.哈勒戴（Justin Holiday）連續命中4記三分球，幫助球隊重新掌握場上的領先，上半場結束，公牛8分的差距進入下半場。

第三節在卡文頓（Robert Covington）和薩里奇（Dario Saric）的聯手下，76人在進入第四節時將分差縮小到2分。決勝節，76人在西蒙斯（Ben Simmons）的帶領下，打出一波9：0反超比分，但公牛連續命中三分，打出一波8：0，在比賽還剩2分鐘時追平比分。關鍵時刻米洛提奇先是完成三分打，隨後又命中致勝三分，幫助風城軍以2分險勝七六人。

七六人西蒙斯19分12籃板9助攻、卡文頓10分7籃板、薩里奇27分6籃板。公牛米洛提奇22分13籃板2助攻、J.哈勒戴20分2籃板3助攻、波提斯（Bobby Portis）12分10籃板。