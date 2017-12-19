NBA》魏少單砍38分 關鍵一罰率雷霆掏金

魏斯布魯克單砍38分，關鍵一罰球助雷霆險勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕三巨頭開季至今還在磨合，雷霆繼對七六人戰到3次延長險勝、對尼克頻挨打輸球，今回到主場出戰金塊又差點丟掉勝利，靠著魏斯布魯克（Russell Westbrook）最後罰球，才以95：94一分險勝。

上半場雷霆壓著打，首節最多領先達15分，帶著8分差距的優勢易籃，第3節魏斯布魯克對哈里斯（Gary Harris）犯規，在罰球後金塊接連得手，喬治（Paul George）雖跳出來及時止血，金塊仍在單節打出一波21：8強勢逆轉。

魏少對哈里斯犯規。（美聯社）

末節金塊拉開到10分，讓雷霆陷入苦戰，關鍵時刻魏少用三分球追近，連續得手15分扳平，直到最後2秒都還是94：94平手，克雷格（Torrey Craig）此時投籃犯規，魏少把握2罰1中，雷霆就以1分差將勝利留在奧克拉荷馬。

雷霆贏得辛苦一戰，魏斯布魯克扛下全場最高38分，外帶9籃板、6助攻，皆是全隊最多，次之則是替補阿比恩斯（Alex Abrines），喬治、安東尼合計19投5中，分別拿下8分和4分。反觀金塊5人得分上雙，哈里斯17分6助攻，萊爾斯（Trey Lyles）15分9籃板、約基奇（Nikola Jokic）13分9籃板。