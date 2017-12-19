NBA》溜馬要命失誤 塞爾提克最後1.5秒灌籃險勝（影音）

Well this was an easy decision....@T_Rozzay3 with the game-saving @jetblue Play of the Game pic.twitter.com/CbxTGyzi40 — Boston Celtics （@celtics） 2017年12月19日

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今作客溜馬打出驚險一役，花光將近二十分大幅領先，在比賽最後不到一分鐘被對方逆轉超前，板凳出發的羅齊爾（Terry Rozier）於生死關頭演出關鍵抄截，在比賽倒數1.5秒飛身爆扣灌進致勝分，助塞爾提克以112：111驚險擊敗溜馬，收下對戰五連勝。

塞爾提克今開賽火力全開，前10次出手全進強勢踢館，首節一度領先18分賞溜馬隊史最慘難堪紀錄，半場打完塞爾提克以62：4領先，易籃後溜馬甦醒追分，於第三節扳回個位數落後，決勝節歐拉迪波（Victor Oladipo）火力全開，最後2分鐘狂拿12分，最後53秒外線出手破網，助溜馬以105：102取得本場比賽首度領先。

歐拉迪波轟下全場最高38分。（USA TODAY Sports）

厄文砍進5顆三分球守住勝果。（法新社）

歐拉迪波隨後跳投得手試圖拉開比分，但塞爾提克球星厄文（Kyrie Irving）拒絕投降，兩顆關鍵三分球全進，在最後10秒追到剩1分落後，溜馬叫暫停主導最後一波進攻，先發波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）和D.柯利森（Darren Collison）回到場上，不料波丹諾維奇竟發生要命失誤，試圖高拋傳球給歐拉迪波（Victor Oladipo）時，被羅齊爾一把抄走。

羅齊爾跳起來演出關鍵抄截後，馬不停蹄狂奔直闖籃下，收球飛身爆扣灌進致勝分，羅齊爾落地後整個人滾到場邊，只留給溜馬最後1.5秒的反攻機會，D.柯利森接球後在半場上奮力一丟，球雖成功打到籃框但沒能彈進，溜馬因為關鍵失誤與勝利擦肩而過，克服18分落後的努力瞬間化為烏有，場邊鏡頭帶到多位球員難以致信的表情、大動作表示不滿。

厄文此役僅打29分鐘就轟下30分，全場外線8投5中、包含末節連續關鍵三分球，灌進致勝分的羅齊爾板凳出發上場23分鐘，貢獻9分4籃板外帶2抄截，新星塔圖姆（Jayson Tatum）獲全隊次高16分另有5籃板4助攻。溜馬歐拉迪波轟下全場最高38分，其中12分集中在最後2分鐘，幾乎包辦球隊最後所有得分，無奈因隊友失誤無緣成為逆轉英雄。

羅齊爾抄截、灌進致勝分。（法新社）

羅齊爾被隊友包圍。（USA TODAY Sports）

溜馬致命失誤將勝利拱手讓人。（美聯社）