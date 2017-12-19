NBA》眾星雲集看老大退休球衣！紫金球場美翻了（圖集）

湖人退休Kobe兩件球衣。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕湖人今天退休傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）兩件球衣，為迎來「老大」光榮時刻，湖人主場史坦波中心營造嘉年華氣氛，吸引眾多球迷入場。此外，這場比賽同樣眾星雲集，賈霸、艾佛森、歐尼爾等人都到場見證，一起來看精采圖集！
史坦波中心球場外擺設，吸引球迷玩樂。（法新社）
史坦波中心場外布置。（法新社）
史坦波中心場外布置。（法新社）
史坦波中心場外布置。（法新社）
史坦波中心球場外擺設，吸引球迷玩樂。（法新社）
史坦波中心球場外擺設，吸引球迷玩樂。（法新社）
史坦波中心場外布置。（法新社）
球迷穿上印有Kobe的襪子。（法新社）
球迷特製球衣。（法新社）
史坦波中心球場外擺設，賽前湧入不少球迷，相當熱鬧。（法新社）
小球迷和Kobe玩偶合影。（法新社）
老大一家人。（USA TODAY）
中場休息時間，Kobe登上球場中心。（法新社）
中場休息時間，Kobe登上球場中心。（法新社）
魔術強森。（USA TODAY）
魔術強森致詞。（USA TODAY）
Kobe。（法新社）
Kobe。（美聯社）
Kobe與歐尼爾。（法新社）
Kobe與歐尼爾。（美聯社）
中場休息時間，Kobe登上球場中心。（法新社）
中場休息時間，Kobe登上球場中心。（美聯社）
中場休息時間，Kobe登上球場中心。（美聯社）
中場休息時間，Kobe登上球場中心。（法新社）
湖人秀出老大退休球衣。（美聯社）
老大一家人。（法新社）
中場休息時間，Kobe登上球場中心。（法新社）
布萊恩身後掛起他的退休球衣。（法新社）
老大擁抱「戰神」艾佛森（Allen Iverson）。（法新社）
傳奇球星Bill Russell。（法新社）
Kobe露出慈父臉。（法新社）
Derek Fisher。（法新社）
Kareem Abdul-Jabbar。（法新社）