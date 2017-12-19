網球》詹詠然宣佈新搭檔 年終賽奪冠捷克名將赫拉可娃

女雙世界球后詹詠然（右）宣佈新搭檔：年終賽奪冠捷克名將赫拉可娃！（取自詹詠然臉書）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）退休後，職業網壇女雙現任世界球后詹詠然宣佈新搭檔，新賽季她將與目前女雙排名第5的捷克名將赫拉可娃（Andrea Hlavackova）首度合作，「然赫配」即將從年底的布里斯本女網賽攜手出擊，持續為元月中旬登場的澳網大滿貫備戰。

詹詠然表示，難忘的2017賽季結束，明年將有全新篇章及考驗，她與新戰友赫拉可娃頭一次聯手，兩人都期待能延續上季各自的出色表現，配對後激盪出更精彩火花，下週一搭機飛往南半球的大詹說：「我們會從新賽季第一個星期，也就是澳洲布里斯本開始配合。對於這個新的開始都感到雀躍，很期待有優秀新血加入，更期待有新的能量及火花，同時開發出更棒的彼此。」

女雙世界球后詹詠然（右）宣佈新搭檔：年終賽奪冠捷克名將赫拉可娃！（取自詹詠然臉書）

31歲的赫拉可娃，甫贏得2017新加坡年終總決賽雙打冠軍，她對於與詹詠然合拍感到非常興奮，「在我眼裡，詠然是很棒的搭檔，不但場上球風互補，經驗也非常豐富，我很期待在她身旁，成為一位更優秀選手。」

她也強調，首度與大詹組軍，感覺非常新鮮，加上兩人目前都專攻雙打，相信會有更多時間一起訓練，拚出更好成績，「我確實很期待，因為我們擁有相同動力往同個目標邁進，希望能與詠然共同再多贏幾個大滿貫冠軍，也希望她能在世界第一寶座待越久越好。」

28歲的詹詠然，本季與傳奇球星辛吉絲聯手横掃9冠，包括美網大滿貫首度封后，「辛然配」順勢榮膺世界女雙球后，並囊括「WTA最佳組合」、「ITF女雙世界冠軍」等年度大獎。