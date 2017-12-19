NBA》老大球衣退休湖人小將拚了！力搏勇士2分差落敗

布萊恩球衣退休儀式，全家大小都出動。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人與勇士一戰為NBA今日重頭戲，中場湖人球團舉行傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的球衣退休儀式，吸引爆滿球迷進場；湖人小將們今天也相當爭氣，與勁敵勇士一路纏鬥進延長賽，只是最後未能擋下杜蘭特（Kevin Durant ）的關鍵一擊，終場以114：116惜敗勇士。

此役勇士柯瑞（Stephen Curry）、D,格林（Draymond Green）、帕丘利亞（Zaza Pachulia）和李文斯頓（Shaun Livingston）皆未上陣，但勇士仍在上半場取得4分領先。

易籃後，湖人小將庫茲馬獨拿13分，率隊一路緊追，第4節倒數1分鐘卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）飆進3分球，加上英葛蘭（Brandon Ingram）放進關鍵2分，湖人在時間到點前扳平。

湯普森（法新社）

延長賽，湖人小將表現依舊強悍，「球哥」波爾一人獨拿6分，倒數7秒，杜蘭特投進致勝一球，終場勇士以2分差驚險勝出。

勇士團隊，杜蘭特砍下全隊最高的36分、11籃板、8助攻準大三元成績，K.湯普森17分、10籃板，先前因為腦震盪缺陣的楊恩（Nick Young），也在今天復出對上老東家，攻下10分。

布萊恩欽點的菜鳥庫茲馬，今飆出全隊最高25分、6籃板，英葛蘭19分次之，波爾進帳16分。

今天布萊恩偕同妻子與3個女兒一同出席球衣退休儀式，獲得滿場球迷的祝福，他表示，湖人有很多球衣被退休，很榮幸能成為其中之一，也感謝球迷的支持。

杜蘭特命中關鍵一擊。（美聯社）