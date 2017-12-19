LOL》JT新成員Hana談加盟緣由：因為FoFo是很棒的選手

[1]JT新打野Hana。（取自杰藝文創）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》LMS賽區J Team世界賽後補強前RG AD選手LilV與業餘高端玩家「蔡胖是花」Hana，昨（18）晚JT官網也釋出Hana訪談內容，談到先前拒絕多支戰隊的緣由，他表示，之前顧及學業及家中事，考慮得比較多，但自從打了校際盃，開始與業餘隊隊友越來越熟，一起打比賽的感覺很棒，因此便決定出來打職業，選擇JT的原因則是因為他認為FoFo是很棒的選手。

談到當職業跟業餘選手的差別，Hana認為溝通是一大不同，以前玩遊戲可以不用講話，打字就好，「但成為職業選手後真的要講話，不然隊友不知道你在幹嘛」，特別是Hana現在是打野位，必須把動向告訴隊友，他認為要兼顧更多的東西，腦容量得大一點、壓力也會比較大，希望自己未來能打好。

Hana自己也說，因為以前是主AD副打野，也許他的打野還沒有像AD來得讓大家有印象，希望能勝任這個位置，讓大家也對他的打野留下深刻印象。

至於為何職業隊ID取做「Hana」，他解釋，因為他台服ID叫「蔡胖是花」，裡面有個「花」字，而花的日文「はな」（hana），故取此名；他也說明「蔡胖是花」的緣由，「蔡胖」是他的一個滿要好的國中同學，「那時候國中生不是都會互相幫朋友取一些綽號嗎？後來我就拿來當我的遊戲ID」。