HBL》東山力退木柵奪勝 滬江逆轉擊敗普門

邱子軒帶領球隊拿下複賽首勝。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕HBL男子組複賽開打第一天，東山高中以71:48擊敗木柵高工；女子組預賽方面，滬江高中則是以69:63險勝衛冕軍普門高中。

木柵高工由非體育班球員組成，複賽首戰即面對去年寫下隊史最佳第五名的東山高中，木柵在比賽初期還能咬住比賽，半場打完落後10分，但第三節陷入得分乾旱期單節僅拿到5分。反觀東山高中靠著在油漆區高達8成的命中率，其中周世加與邱子軒兩名高三球員合力攻下32分，終場東山高中以71:48拿下複賽開門紅。

女子組預賽第五天的賽程，普門高中對上滬江高中，賽前頒發冠軍戒指給去年冠軍普門高中，這場比賽是A組前段班的對決，普門高中賽前保有4戰全勝的戰績，滬江高中則是3勝1負。

比賽一開始普門就以強勢開節領先滬江，前半段比賽滬江王牌前鋒蘇嘉嫻狀況不佳，而苦苦追趕直到第三節尾聲才將比數扳平，不過第四節開始滬江靠著身高優勢頻頻在籃下取分，包括許玟瑄與楊家佳兩名長人分別攻下18分、14分，打出在預賽五場中最好的表現，終場滬江高中以69:63逆轉勝衛冕軍普門高中。

周世加拿下全場最高的19分。（記者黃志源攝）

沈睿洋在木柵中鋒楊博皓缺陣下，抓下9籃板。（記者黃志源攝）

周世加切入突破木柵防線。（記者黃志源攝）

身高劣勢的木柵每一波球權都搶得艱辛。（記者黃志源攝）

湯上砍下全隊最高11分。（記者黃志源攝）

賽前普門高中獲頒105學年冠軍戒指。（記者黃志源攝）

滬江得分箭頭蘇嘉嫻靠著助攻幫助球隊。（記者黃志源攝）

滬江高中許玟瑄包夾中投籃。（記者黃志源攝）

滬江高中許玟瑄攻下全隊最高18分。（記者黃志源攝）

滬江高中楊家佳板凳出發拿到14分。（記者黃志源攝）

普門中學梁瑜玲快攻投籃。（記者黃志源攝）

普門高中陳芷英力扛內線，抓下15籃板並送出6阻攻。（記者黃志源攝）