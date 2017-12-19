參選自由車協會理事 台灣車后蕭美玉述初衷

〔體育中心／綜合報導〕自由車車后蕭美玉曾在2010年、2014年奪得兩屆自由車亞運金牌，她日前宣布參選中華民國自由車協會的選手理事一職，她今天透過臉書發文表示，「明天是登記參加體育改革會員的最後一天，請大家踴躍參加自己所關心的協會成為歷史性的改革會員。」

蕭美玉發文再談參選選手理事的想法，「再來說說我會參選選手理事，其實我也思考了很久，在我20年的選手生涯期間，也有看到許多不合理的制度，只是當時只能用選手的實力跟比賽成績為國爭光，來證明自己是對的。當我看到排球選手黃培閎的參選文章，讓我有感而發，觸動了我是不是應該和他一樣；站出來為體育的發展和選手的權益盡一份心力。」

她說，「在此要先謝謝黃培閎選手的文章給我的勇氣和決心，因此我才會引用他所表達的多數內容，希望藉此也能夠引發更多選手投入改革行列的意願。最後要感謝長年來一直為我加油打氣的朋友，因為有你們的鼓勵我才不被舊體制擊倒，現在自由車運動需要更多的支持力量，共同參與、一起翻轉台灣體育環境。明天12月20日晚上9：00，歷史性的體育改革加入會員時間即將截止，敬請大家把握最後參與的機會，謝謝大家。」

今年8月底三讀通過的「國民體育法」，特別保障選手理事席次20%的最低名額，而蕭美玉是第3位宣布參選的選手，之前還有排球選手黃培閎、和游泳選手唐聖捷公開參選協會的選手理事。

蕭美玉。（資料照，記者林正堃攝）