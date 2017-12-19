LOL》中國最大ACG影音網「嗶哩嗶哩」 籌組戰隊進軍LPL賽區

[1]新戰隊名稱將為Bilibili Gaming，簡稱BLG。（取自Bilibili官網。）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕跟隨北美NA LCS聯賽的腳步，《英雄聯盟》中國LPL賽區也將轉型成為聯盟特許制，同樣吸引為數眾多的中國企業爭相進場，日前中國最大的ACG互動直播平台「Bilibili嗶哩嗶哩彈幕網」也在官網宣布將籌組一支電競俱樂部「Bilibili Gaming」進軍明年LPL賽季。

官方指出，俱樂部旗下英雄聯盟BLG戰隊將在原LPL戰隊IMay的基礎上組隊，IMay是一支曾經從LSPL（次級聯賽）開始打拚，依靠自身努力完成升級LPL、進軍世界賽三級跳的隊伍，「我們希望在B站的幫助和支持下，新的BLG戰隊能夠延續IMay在2016年的拚搏精神，在LPL開啟新的征程」。

Bilibili嗶哩嗶哩彈幕網自2009年創建，是中國一個與ACG相關的彈幕影片分享網站，至今已經超過一億註冊用戶，位居中國前50名流量網站，曾多次完成融資， 2015年底更是獲得騰訊、華人文化產業基金、H Capital、正心谷創新資本聯合進行的D輪投資，規模達上億人民幣。

[2]「Bilibili嗶哩嗶哩彈幕網」發表籌組戰隊事宜。（取自Bilibili官網。）