羽球》挑戰戴資穎后座 山口茜明年目標「世界第一」

山口茜。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「世界球后」戴資穎在羽球年終賽衛冕失利，而20歲日本名將山口茜在年終賽女單冠軍戰中，逆轉擊敗印度女將辛度（P.V. Sindhu），收下生涯首座年終賽冠軍，這也是自2015年的奧原希望後，第2位在年終賽封后的日本球員。她回國後接受媒體訪問表示，明年目標是成為世界第一。

山口茜曾在年終賽預賽中被辛度直落二輸球，但她在決賽中先以17：21、21：12、21：19逆轉擊敗泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon），之後在決賽中耗費94分鐘，以15：21、21：12、21：19逆轉，收下生涯首座年終賽冠軍。

目前世界排名第二的山口茜，她表示，這次的年終賽戰況很膠著，很高興能在今年最後的國際大會拿到冠軍，明年的目標是成為世界第一。

戴資穎因在年終賽預賽就淘汰出局，本週四將公布的世界排名，戴資穎的積分將降至89309分；而山口茜奪得年終賽冠軍，將進帳11000分，她的積分將增至84128分，與戴資穎的差距從1萬4000分縮減到5181分。

戴資穎生涯對戰山口茜的戰績是5勝5敗，今年兩人對決成績則是2勝1敗，戴資穎稍佔上風。

戴資穎。（資料照，美聯社）

山口茜。（資料照，法新社）