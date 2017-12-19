HBL》南山多點開火輕取南湖 青年不敵能仁

王翊帆飆進6顆三分球。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕HBL男子組複賽第一天賽程，傳統強權南山高中、能仁家商都有比賽，南山高中以98：61輕取南湖高中，能仁家商則是以78：66擊敗青年高中。

南山高中當家中鋒吳沛嘉因傷並未上陣，不過登錄名單上的另11名隊友全員開火，其中高二來自明仁國中的蔡紘揚，砍進4顆三分球拿下全場最高的16分，國家隊常客的控衛陳又瑋則是拿到次高的15分，替補後衛魏嘉豪則繳出9分4籃板5助攻6抄截的全能表現。南湖方面則是高三學長陳孝榕拿下15分較為突出，終場南山在多點開花下以98:61取得勝利。

能仁家商與青年高中的比賽，雙方打得拉鋸，能仁家商靠著高承恩與王翊帆合力砍下47分，陳范柏彥也有11分10籃板的雙十演出，青年高中方面連威勝攻下16分，「青年櫻木花道」劉彥廷則是攻下17分且猛抓17籃板其中10個是進攻籃板，不過因為犯規麻煩在決勝節上場時間受限，也讓比數在末節被拉開，終場能仁家商以78：66擊敗青年高中。

能仁家商王翊帆指揮調度準備發動攻勢。（記者黃志源攝）

能仁家商高承恩攻下全場最高25分。（記者黃志源攝）

能仁家商主控谷毛唯嘉。（記者黃志源攝）

能仁家商陳范柏彥繳出11分10籃板雙十成績。（記者黃志源攝）

青年高中劉彥廷（持球者）狂抓17籃板。

青年高中涂亦含運球進攻。（記者黃志源攝）