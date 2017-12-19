羽球》戴資穎宣布競選 協會：支持選手加入

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕世界球后戴資穎今天宣布，她將競選羽球協會選手理事一職，羽球協會理事長張國祚表示，他們站在選手的立場，支持他們參加競選，目前也在邀請周天成、王子維等好手，一起參加。

張國祚表示，因為他也是選手出身，希望有更多選手跳出來，以最直接、積極的方式來參選，羽協一切尊重國體法，也將接收體育署網站上預報名的會員，人數達到1萬多人，屆時如何選舉，張國祚解釋，相關細節必須等待明年初會員大會通過，協會將在網站上正式公布，相關辦法。

羽球協會的理事、選手理事以及理事長將透過全數會員直選方式產生，預計明年2月底將正式改選。

張國祚表示，他本著服務選手的立場，協會本來就是一個服務的平台，廣納各方資源，也結合民間單位，一同推廣羽球，目前也正在規劃「奧運金牌打造」、「職業化」以及「提升羽球人口」等三大計畫，也將配合政府南向政策，舉辦東南亞盃邀請賽，協會都積極在推動。

戴資穎榮登世界球后，張國祚表示，因為小戴讓更多台灣人關注羽球，這是好事，他也相信，不只小戴，國內許多好手包含周天成、王子維、李洋／李哲輝等，未來都會在國際上發光發熱，希望民眾多多參與協會，了解會務，他也樂於接受全民監督。

羽協理事長張國祚。（資料照，記者廖振輝攝）