HBL》南山力克永仁 女子組預賽唯一不敗之師

南山高中粘詩婕拿下17分。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕HBL女子組預賽來到正賽最後一天，南山高中對上永仁高中，賽前分屬B組的雙方皆為不敗之師，此戰贏家將拿下分組龍頭，南山高中靠著粘詩婕高命中率拿下17分，終場南山高中以60：56擊敗永仁高中。

南山高中擁有較佳的身材優勢，其中178公分高的陳雅彤拿到14分並抓下12個籃板，而粘詩婕則是超過6成6的命中率拿到17分。永仁高中方面則是稍微有些「藏招」，與預賽前幾場不同，本場只有六人輪替，其中一人還僅有上場1分43秒，不過靠著這批去年打過冠軍賽的選手，也讓比數不至於拉開，其中林佳蓉得到18分14籃板，鄭慧慈15分更抓下驚人的21籃板，不過最終還是敵不過南山的多點開花，最終以永仁高中以56：60些微之差敗給南山高中。

淡水商工對上北一女中，賽前兩隊戰績分別為3勝1負以及1勝3負，不過戰況依舊激烈，戰績較差的北一女中三節打完落後11分，不過在第四節打出21比10的比數，扳平戰局雙方加班打延長賽，延長賽裡淡商不願讓元先快到手的勝利跑走，終場淡水商工以94：90在延長賽擊敗北一女中。其中淡商高一後衛王玥媞攻下全場最高的20分並外帶12籃板，北一女方面則是替補出賽但是上場時間最久的周采臻，投進5顆三分球得到19分最為出色。

北市陽明對上金甌女中，賽前金甌尚未開胡，陽明也僅有一勝，雙方的贏家能夠在明日的外卡賽中佔有較優勢的地位，一開賽金甌擺脫前一場首節只得一分的困境，開局就取得領先的地位，靠著懸殊的罰球差距，也並不打算讓對方追進，其中高三前鋒江明娟拿到全場最高的26分，終場金甌女中以68：55擊退北市陽明，拿到預賽首勝。

苗栗高商對上南湖高中，賽前兩隊戰績同為2勝2負，贏家將能直接晉級8強，落敗的一方則還需要在明日的外卡戦出賽，雙方也是用盡全力，實力也相當接近，不過苗栗家商在第二節進攻當機，單節僅拿8分也種下輸球主因，南湖高中黃馨宜兩分球命中率高達7成拿下20分，幫助南湖高中以68：58擊敗苗栗高商。

忠明高中對上東泰高中，兩隊在預賽都尚未開胡，此戰結束將有一隊能取得本季首勝，不過不管輸贏都將在明日打外卡戦，且必須要在明天一日兩戰中都取勝才有辦法晉級8強。東泰高中開賽打得強勢，首節結束就取得12分領先，忠明高中的可用之兵也較少，全場僅用了6名球員。東泰在油漆區周圍大量出手，用出手來彌補命中率，終場東泰就以69：64戰勝忠明高中，取得預賽首勝。

女子組確定晉級八強的有A組的滬江高中、普門中學、淡水商工，B組的南山高中、永仁高中、南湖高中。

明日的外卡戦將由東泰高中對上北市陽明，勝隊將對上金甌女中，獲勝者晉八強；北一女中對上忠明高中，勝隊將對上苗栗高商，獲勝者晉八強。

南山高中陳雅彤投籃。（記者黃志源攝）

南山高中陳雅彤運球過人。（記者黃志源攝）

永仁高中許可欣快攻投籃。（記者黃志源攝）

永仁高中鄭慧慈全場狂抓21個籃板球。（記者黃志源攝）

永仁高中鄭慧慈遭包夾，伺機將球傳出。（記者黃志源攝）