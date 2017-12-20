字母哥對決詹皇 今日賽事預告與轉播

「字母哥」亞德托昆波（USA TODAY SPORTS）

早安，自由體育替讀者獻上精彩賽事與轉播。

NBA例行賽持續進行，公鹿將坐鎮主場挑戰騎士隊。公鹿隊近期吞下三連敗，上一場面對火箭的比賽中，儘管「字母哥」亞德托昆波（ Giannis Antetokounmpo）與米德爾頓（Khris Middleton）合力攻下51分，但仍不敵火箭隊6人得分上雙的多點開花攻勢，終場以111：115輸球。

騎士隊被溜馬中斷13連勝後，近期又拉出一波5連勝的氣勢。前一場對陣巫師隊，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）攻下20分12籃板15助攻的大三元成績，帶領球隊以106：99擊敗巫師隊。字母哥與詹皇之間會擦出怎樣的火花呢？請球迷準時鎖定轉播囉！

HBL今日有男子組複賽與女子組外卡賽，喜歡學生籃球的粉絲們，記得鎖定自由體育新聞報導與轉播！

NBA例行賽

09:00 騎士vs.公鹿 （緯來體育、愛爾達體育1台）

HBL男子複賽

10:30 強恕高中vs.能仁家商

12:10 南湖高中vs.木柵高工 （FOX體育台）

14:00 宜蘭高中vs.東山高中

15:20 泰山高中vs.青年高中

17:20 高苑工商vs.南山高中（FOX體育台）

19:00 東泰高中vs.松山高中（FOX體育台）

HBL女子外卡賽

09:00 東泰高中vs.北市陽明

10:20 北一女中vs.忠明高中

14:00 金甌女中vs.第一場勝方（FOX體育台）

15:20 第二場勝方vs.苗栗高商（FOX體育台）