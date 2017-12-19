HBL》南霸天強大地主氣勢 高苑工商力退宜蘭高中

高苑工商陳郁仁輕鬆繳出雙十成績。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕HBL男子組複賽，高苑工商對上宜蘭高中，高苑工商挾著地主氣勢，全場兩分球命中率高於5成，終場以92：55力退宜蘭高中。

HBL複賽在高雄熱血開打，高苑工商身為12強球隊中唯一的南台灣代表，首戰面對球風奔放的宜蘭高中，高苑工商擺出1大4小的陣型，開節運用不斷變換的區域聯防，成功守下宜蘭高中，並且靠著去年已經獲得上場經驗的高二後衛簡賀宇，三分外線5投中4的火力輸出；王牌陳郁仁則是輕鬆打上場20分鐘，以高效率拿下16分並抓到13個籃板完成雙十成績，高一潘澤銘則是首度以先發身份出賽拿到7分2助攻。

宜蘭高中則是一路從資格賽打上複賽，本場受限於高苑的防守進攻無法施展，三分外線命中率不到2成，並且在籃板數量上大輸高苑20個。全隊只有一人得分上雙，不敵高苑的點點開花，終場高苑工商以92：55擊退宜蘭高中拿下勝利。

高苑工商大勝宜蘭高中20個籃板球。（記者黃志源攝）

高苑工商蔣浩文底線運球過人。（記者黃志源攝）

高苑工商楊皓韋快攻上籃。（記者黃志源攝）

高苑工商蔣浩文快攻上籃。（記者黃志源攝）

高苑工商陳郁仁傳球助攻。（記者黃志源攝）

高苑工商陳郁仁投籃。（記者黃志源攝）