HBL》雙「山」對壘 泰山譚傑龍灌倒松山鐵桶陣

泰山高中譚傑龍爆扣籃框。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕HBL複賽首日壓軸好戲，由松山高中對上南山高中，松山高中進攻不順命中率僅3成出頭，加上泰山高中譚傑龍在攻守兩端的發揮，終場泰山高中以76：62擊敗松山高中。

比賽一開始松山高中擺出招牌防守，透過防守打出10-2的攻勢，不過當泰山高中適應了松山的防守後，就逐漸跟上比賽節奏，板凳出發的陳俊男貢獻全場最高的27分，外帶6籃板3助攻，同樣也是板凳出發的吳政祐，在有限的上場時間提供火力支援，上場17分鐘就繳出14分7籃板3助攻3抄截，泰山陣中王牌長人譚傑龍上半場則是受到松山林正的壓制，不過在下半場就火力全開，抓下防守籃板後快速的傳出好球，還能命中三分球，更是在比賽中爆扣籃框，他拿下14分11籃板2助攻並送出5次阻攻。

衛冕軍松山高中方面，在預賽前傷了被寄予厚望的高一新鮮人張志豪，又在複賽前傷了高三射手黃鉉閔。傷兵纏身的松山高中在複賽第一場，去年拿下新人王的林勵，正面臨轉型打控球後衛的陣痛期，面對泰山高中的防守除了命中率僅有2成6，更發生了多達6次失誤，而高三的禁區守門神林正，則是攻下12分並外帶20個籃板。終場衛冕軍松山高中就以62：76不敵泰山高中。

泰山高中譚傑龍灌籃，技驚全場。（記者黃志源攝）

泰山高中吳政祐攻下14分。（記者黃志源攝）

泰山高中陳俊男攻下全場最高27分。（記者黃志源攝）

泰山高中陳俊男突破包夾封鎖，快攻上籃。（記者黃志源攝）

泰山高中陳昭群快攻上籃。（記者黃志源攝）

泰山高中陳俊男傳球助攻。（記者黃志源攝）

泰山高中譚傑龍爆扣籃框。（記者黃志源攝）